Incendiul de la Brazi: A fost gasita o persoana decedata. Interventia pompierilor continua, dar nu mai exista focare vizibile

Conform ISU Prahova, in momentul de fata nu mai sunt focare vizibile, insa cu siguranta arde mocnit pe dedesubt, unde pompierii nu au acces sa ajunga cu apa, ceea ce face necesara prezenta acestora in continuare.Echipele de interventie au patruns in zona afectata, si au gasit persoana care se presupune ca s-ar fi aflat la originea incendiului. Incendiul de pe platforma incineratorului SC ECO BURN SRL din localitatea Brazi, judetul Prahova, a fost anuntat la 112 miercuri, la ora 2.45. Potrivit declaratiei sefului Garzii de Mediu, au ars peste 500 de tone de vopseluri, tonere, uleiuri, diferite deseuri din zona spitaliceasca, medicamente expirate.Incineratorul detine autorizatie de securitate la incendiu din anul 2011, cu obiect de activitate "hala incinerator deseuri periculoase".Ultimul control a fost in data de 08.01.2021, ocazie cu care s- au aplicat 2 amenzi in cuantum de 7500 lei pentru instalatia de hidranti care nu functiona si diminuarea gabaritului cailor de evacuare prin amplasarea de pubele la intrarea in hala."Din declaratiile paznicului parcului industrial Brazi, un angajat al societatii Eco Burn a intrat in incinta parcului mintind ca isi lasa bicicleta si pleaca in cursa cu un sofer. In scurt timp, a izbucnit incendiul si paznicul a telefonat la ISU anuntand incidentul. Mentionam ca angajatul S.C. a patruns in mod ilegal in incinta parcului industrial Brazi si a Societatii Eco Burn, in afara orelor de program si fara acordul societatii. La fata locului a lasat o bicicleta in scopul inducerii ideii de sinucidere, fapt confirmat si din declaratiile tatalui sau care a precizat organelor abilitate ca a fost informat de S.C. ca se va sinucide", a transmis ulterior societatea care opereaza incineratorul.