Pompierul din Bistrita-Nasaud care a salvat un bebelus, mesaj catre colegi: "Sa fie mereu cu capul sus, sa nu dea inapoi niciodata"

Fotografia cu pompierul surprins cu un bebelus in brate la inundatiile din Rodna a devenit virala dupa ce, Ministrul de Interne, Marcel Vela , a postat-o pe contul sau de Facebook . In postare, ministrul i-a laudat pe toti cei care au intervenit la inundatiile care au avut loc in ultimele zile, sustinand:Pompierul povesteste ca au fost impartiti in mai multe echipe de interventie:, declara pompierul.Primul instinct pe care l-a avut atat el, cat si ceilalti colegi ai sai, a fost sa se asigure ca toata echipa de inteventie va avea toate resursele necesare pentru a putea evacua oamenii afectati de viitura in siguranta., adauga salvatorul.Ciprian a ales aceasta meserie pentru ca ii place adrenalina, i-a placut intotdeauna sa ajute oamenii si sa faca ceva pentru comunitate., spune pompierul. Interventia de la Rodna a fost foarte dificila. Echipajele de salvare au fost nevoite sa actioneze cat mai rapid deoarece viitura care a afectat comunitatea a fost de o intensitate foarte mare.Salvatorul de la Rodna transmite si un mesaj colegilor sai: