Emilian Popovici, despre restrictiile suplimentare inainte de lockdown: Putem restrictiona cazarea la hotel si restrange reuniunile de familie

"Noi avem acum consecintele numarului bazal de reproducere de 1,1. Este destul si asta. Noi, de la jumatatea lunii septembrie pana in prezent, am stat la acest numar bazal de reproducere, de 1,1, cand se stie ca nu e de stat la acelasi numar de reproducere mai mult de doua saptamani. Faptul ca s-au depasit cele doua saptamani, se repercuta in cifrele cu care ne confruntam acum. Fereasca Dumnezeu sa ajungem sa ne confruntam cu perioade lungi, daca vom ajunge, la un moment dat, la 1,2. Consecintele vor fi dramatice. Prin masurile care s-au luat, eventual suplimentarea acestora, sa readucem lucrurile intr-o albie mai aproape de ceea ce putem sa gestionam. Faptul ca acum avem 3.000 si ceva de infectii noi este cauzat de numarul redus de teste care se comunica in ziua de luni", a declarat Popovici la postul de televiziune Realitatea.Intrebat la ce numar de infectii se asteapta sa fie raportat marti, 10 noiembrie, acesta a raspuns ca undeva la 9.000 - 10.000 de infectii."Undeva pe la 9.000 - 10.000 de infectii. Pe aici ar trebui sa fie numarul real de infectii, la un numar de peste 30.000 de testari. Oricum, asteptam ca masurile sa isi arate efectul in intervalul de timp care vine si sa putem pune lucrurile sub control, pentru ca vedem ca sistemul de sanatate si oamenii sunt pusi sub presiune. Urmeaza o iarna lunga. Urmeaza cinci luni de iarna pandemica si acceasi oameni vor face fata acestei pandemii", a explicat vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie.Emilian Popovici spune ca Romania poate lua masuri suplimentare de restrictii pentru limitarea raspandirii noului coronavirus inainte de a introduce un nou lockdown."Se pot lua masuri suplimentare. O varianta este cea aplicata de Israel, care a aplicat un lockdown sever pentru doua saptamani, urmand sa faca relaxari ulterioare. O alta varianta este cea vest europeana, alaturi de care ne aflam si noi, care merge cu un lockdown usor sau moderat, urmand ca masurile sa fie eventual suplimentate in momentul in care cifrele nu dau satisfactie. Sunt masuri care se pot implementa inainte de un lockdown sever. Putem restrictiona cazarea la hotel doar pentru cei care vin in interes de serviciu, in interes de afaceri, sa nu se mai permita cazarea pentru cei care sunt in vacanta. De asemenea, se pot restrange reuniunile la cateva persoane, maximum zece sau doar doua familii, masuri care s-au aplicat deja in alte tari, cum ar fi Germania", a explicat Popovici.