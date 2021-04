Valeriu Gheorghita: 23% din populatia Capitalei s-a vaccinat. Ce recomandari face coordonatorul campaniei de vaccinare

"Pot sa va spun chiar ca vorbim de 23% in municipiul Bucuresti , este o evaluare pe care am facut-o in cursul zilei de astazi. Pe masura ce ritmul de vaccinare observam ca este in crestere, ne dorim ca un numar cat mai mare de persoane sa fie vaccinate si astfel sa avem deja judete in care sa pute atinge mei repede pragul de imunizare colectiva si astfel de demersuri particulare, cum se intampla la Timis, sa poata fi mentinute si in alte judete unde exista posibilitatea aceasta de organizare pentru a facilita accesul la vaccinare", a declarat, marti, Valeriu Gheorghita, intr-o conferinta de presa.Intrebat daca autoritatile iau in calcul numarul persoanelor care au trecut prob boala atunci cand iau masuri de relaxare, medicul a explicat ca nu exista date certe in acest sens."Este foarte greu de estimat numarul persoanelor care au trecut prin boala, avem studii de seroprevalenta insa un procent de persoane care u trecut prin infectia cu SARS-CoV-2 au fost si vaccinate, deci nu sunt perfect complementare aceste date si tocmai de aceea este greu de luat in calcul care este numarul celor care au trecut prin infectie si au dobandit aceasta imunitate prin boala si al celor vaccinati. Estimam, sau cel putin acest lucru este aratat de datele stiintifice, o perioada de protectie dupa boala naturala intre trei pana la sase luni. De aceea imunitatea obtinuta prin bala naturala nu este o solutie pe termen lung. (...) Recomandam vaccinarea tuturor celor care nu au alte contraindicatii", a mai declarat presedintele CNCAV.Acesta a mentionat ca vaccinurile isi mentin nivelul de eficienta de peste 90% si dupa sase luni si se anticipeaza "o durata mult mai mare de protectie"