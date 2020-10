Portret-robot al planetelor care ar putea sustine conditii mai bune pentru viata decat Pamantul

Planete pe care ar putea exista apa

Exoplanete care indeplinesc criteriile

Aceste planete ar trebui sa fie cu putin mai batrane, mai umede, mai calde si mai mari decat Pamantul, iar toti acesti factori inseamna ca aceste planete devin tintele predilecte pentru cautarea vietii extraterestre."Trebuie sa ne concentram asupra anumitor planete care dispun de cele mai promitatoare conditii pentru aparitia si evolutia vietii complexe. Insa trebuie sa fim atenti sa nu ramanem blocati in paradigma cautarii unui al doilea Pamant pentru ca pot exista planete pe care sa fie conditii mai potrivite pentru viata decat a noastra," sustine astrobiologul Dirk Schulze-Makuch, de la Universitatea din Washington.Astronomii au descoperit pana in prezent peste 4.000 de exoplanete. Majoritatea lor nu prezinta conditii propice pentru viata. Spre exemplu, planeta KELT-9b este atat de fierbinte incat atmosfera ei se topeste constant. Cea mai intunecata exoplaneta cunoscuta, TrES-2b, are o temperatura a atmosferei de 980 de grade Celsius. La celalalt capat al spectrului planetelor inospitaliere vietii se afla GJ 433 d, descrisa de astronomii care au descoperit-o drept cea mai rece planeta similara lui Neptun identificata vreodata.Exista insa si numeroase planete aflate la distante orbitale la care temperaturile sunt potrivite pentru ca apa sa poata exista in stare lichida la suprafata, una dintre conditiile importante pentru ca viata sa poata sa apara si sa evolueze. Schulze-Makuch si colegii sai si-au propus sa identifice exoplanetele "superlocuibile" - acele planete care nu doar ca se afla la distanta orbitala potrivita fata de steaua lor, ci dispun si de alte conditii care pot favoriza aparitia si evolutia vietii.Printre conditiile vizate se numara orbitarea unei stele de dimensiuni potrivite si cu o "speranta de viata" cat mai lunga, in special daca tinem cont de faptul ca formele de viata complexe au avut nevoie de 3,5 miliarde de ani pentru a evolua pe Terra si respectiv de 4 miliarde de ani pentru ca oamenii sa apara.De asemenea, pentru ca o planeta sa prezinte conditii mai bune pentru viata, ea trebuie sa fie de dimensiuni relativ mari - ceea ce inseamna ca dispune de mai mult spatiu pentru habitaturi diverse. O planeta de dimensiuni relativ mari are si o gravitatie mai puternica, ceea ce ar insemna ca poate pastra o atmosfera mai densa, lucru benefic pentru evolutia unor organisme capabile sa zboare.In plus, o planeta usor mai calda decat Pamantul ar fi mai locuibila prin simplul fapt ca regiunile polare aride si reci ar fi mai putin extinse, insa o planeta mai calda ar trebui sa fie si mai umeda decat Terra, astfel incat regiunile desertice sa nu domine masele continentale. O astfel de planeta ar putea semana cu Pamantul in perioada de inceput a erei Carbonifer, acum aproximativ 359 de milioane de ani, cand majoritatea masei de uscat avea o clima tropicala umeda.O planeta cu conditii pentru viata mai bune decat Terra ar trebui sa aiba si o luna putin mai mare sau pe o orbita mai apropiata, fapt care ar ajuta la stabilizarea orbitei planetei.Cercetatorii au conceput o lista de parametri pentru indeplinirea acestor criterii. Conform acestor parametri, o planeta "superlocuibila" perfecta s-ar afla pe orbita unei stele pitice de tipul K, o stea relativ mica si putin mai rece decat Soarele (care este considerat o pitica galbena). Aceasta planeta ar trebui sa aiba varsta intre 5 si 8 miliarde de ani, sa fie cu aproximativ 10% mai mare decat Pamantul si, in medie, cu aproximativ 5 grade Celsius mai calda. De asemenea, in atmosfera ar trebui sa fie prezenti vapori de apa, in compozitia atmosferei sa fie in proportie de 25% pana la 30% oxigen, iar suprafata sa fie impartita intre mari si oceane si mase continentale. Planeta perfecta ar trebui sa dispuna de placi tectonice dinamice, pentru a recicla minerale si nutrientii din crusta si sa genereze habitate si topografii diverse. Luna acestei planete perfecte ar trebui sa aiba intre 1% si 10% din dimensiunea planetei si sa se afle pe orbita la o distanta moderata.Nu este posibila evaluarea exoplanetelor indepartate dupa toate aceste criterii, din cauza distantei si a limitelor tehnologice ale instrumentelor pe care le folosim pentru a le observa.Insa, pornind de la factorii care pot fi evaluati, cum ar fi tipul stelei si raza planetei, cercetatorii au selectat cateva exoplanete care par sa indeplineasca criteriile. Ei au identificat, dintre descoperirile facute de telescopul spatial Kepler, 24 de obiecte de interes. Nu toate aceste obiecte au fost insa confirmate a fi planete. Doua dintre cele 24 au fost confirmate a fi exoplanete (Kepler 1126 b si Kepler-69c). Unele dintre aceste 24 de obiecte ar putea fi rezultate fals pozitive si s-ar putea dovedi ca nu sunt planete. Dintre cele 24 de obiecte, 9 se afla pe orbita unei stele de tipul celor care pot oferi conditiile aparitiei si evolutiei vietii, 16 se afla in interval ideal de varsta si 5 au temperaturile medii potrivite la suprafata. Doar un singur candidat, obiectul KOI 5715.01, intra sub incidenta acestor ultime trei criterii.Toate cele 24 de exoplanete potentiale se afla la peste 100 de ani lumina distanta, iar unele dintre ele sunt pur si simplu prea departe pentru a putea fi studiate in prezent, chiar si cu cele mai puternice telescoape de care dispune omenirea. Kepler-69c, spre exemplu, se afla la peste 2.000 de ani lumina, ceea ce inseamna ca astronomii nu au cum sa o studieze in cautarea semnelor vietii. Insa identificarea factorilor care fac o planeta "superlocuibila" este extrem de importanta pentru astrobiologi, dupa cum precizeaza Schulze-Makuch si colegii sai in lucrarea publicata in Astrobiology, pentru ca este posibil sa descoperim o astfel de planeta la o distanta mai mica de 100 de ani lumina, iar o astfel de planeta ar deveni principalul loc unde pamantenii ar trebui sa caute raspunsul la intrebarea daca exista viata si in alta parte in Univers.