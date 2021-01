Flexiunile adjectivului "draga", intr-un mesaj al Comisiei Europene in Romania: "Informati-va numai din surse oficiale!"

"Dragii nostri urmaritori, pentru siguranta voastra, informati-va numai din surse oficiale!Toate detaliile cu privire la vaccinurile impotriva COVID-19 sunt disponibile, in limba romana, accesand link-ul din primul comentariu", scrie Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, pe Facebook.Olivia Steer a facut o postare pe pagina sa de Facebook in care il acuza pe Mircea Cartarescu ca nu stie regulile de scriere in limba romana si il critica pe acesta pentru ca si-a sfatuit cititorii sa se vaccineze. Dupa ce Cartarescu i-a atras atentia ca varianta sa de exprimare este corecta, Steer si-a cerut scuze.