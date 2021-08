Peste 8.500 de posturi noi înființate la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Angajările, făcute până în 2025

“Astăzi vreau să prezint o hotărâre de guvern care a fost adoptată cel puţin pe linia protecţiei civile şi a situaţiilor de urgenţă, fără exagerări, o considerăm o hotărâre istorică pentru că ne corectează o problemă foarte mare din punctul de vedere al resursei umane. Hotărârea de guvern (…) aduce 8.546 de posturi noi la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din care 121 de posturi de ofiţeri, 25 de maiştri militari şi subofiţeri şi 8.400 de soldaţi şi gradaţi profesionişti, care va fi o premieră când o să avem această categorie de personal în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi care va reprezenta o pondere importantă în cadrul inspectoratului”, a afirmat Raed Arafat, la finalul şedinţei de Guvern.El a explicat şi de ce a fost luată această decizie.“Prin suspendarea serviciului militar obligatoriu în 2006 s-a hotărât profesionalizarea structurilor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. Atunci s-a făcut un calcul, iar IGSU şi structurile subordonate acestuia prevedeau un număr de 42.644 de posturi, adică IGSU şi inspectoratele judeţene şi cel al municipiului Bucureşti, din care 88% erau prevăzuţi ca subofiţeri. În 2010 - 2014 au dispărut 14.058 de posturi prin desfiinţare, în mod deosebit în 2010 - 2011 pe perioada crizei economice şi au mai fost date afară fizic 1.300 de persoane angajate la nivelul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. S-a ajuns la o cifră de aproximativ 29.000 de posturi care încontinuu a scăzut din cauza plecărilor şi din cauza pensionărilor şi dau aici două exemple: în 2020 au plecat 1.356 de cadre, iar în 2021 numai până acum au plecat 1.186 de cadre”, a transmis şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.El a precizat că posturile vor fi ocupate treptat.“Posturile urmează să fie ocupate treptat, nu se ocupă deodată acestui an. În cursul acestui an urmează să fie ocupate până la sfârşitul anului 1.479 de posturi din cele 8.546, la care se vor adăuga încă 782 de posturi care vor fi ocupate din sursă externă pentru înlocuirea unei părţi dintre cei care au plecat anul ăsta şi unde sunt posturile lor încă finanţate şi asta nu va fi aplicat numai la IGSU, va fi aplicat la toate structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru înlocuirea personalului care pleacă în pensie şi unde posturile sunt finanţate şi pot fi înlocuite din sursă externă”, a transmis Arafat.El a precizat că în 2010, când IGSU avea peste 27.000 de angajaţi, au fost 185.000 de intervenţii, iar în 2020 au fost 525.000 de intervenţii, menţionând că numărul acestora creştea pe măsură ce numărul personalului scădea. Arafat a mai explicat şi cu ce va ajuta IGSU noua categorie a gradaţilor şi servanţilor.“Şi mai vreau să explic un lucru foarte important despre noua categorie care se angajează, soldaţii şi gradaţii profesionişti. De ce introducem această categorie. Până acum IGSU a avut categoria ofiţerilor şi a subofiţerilor, ambele categorii sunt cu anumită pregătire şi care pot avea funcţii de comandă, de la comandant echipaj până la inspector şef într-un inspectorat pentru situaţii de urgenţă. Ce ne-a lipsit este categoria servanţilor şi a gradaţilor profesionişti, care nu a existat în cadrul IGSU. Introducerea ei, şi punând o limită de vârstă care să permită să facem acest lucru la prima angajare, ne va permite să creăm o pepinieră care va fi pregătită iniţial că servant-pompier şi de unde o parte vor putea accede în şcoala de subofiţeri. Deci creăm o pepinieră astfel încât o parte din cei care vor intra în şcoala de subofiţeri şi, de ce nu, chiar ulterior în Facultatea de Pompieri, pentru cei care vor putea să fie deja trecuţi printr-o pregătire iniţială”, a mai declarat Arafat.Astfel, încadrarea posturilor se va face etapizat, în perioada 2021-2025, iar anual, vor fi încadrate un număr de 1479 de posturi de soldați și gradați profesioniști.Posturile solicitate, vor fi repartizate pe baza analizei necesității IGSU și a structurilor subordonate, pentru înființarea unei Școli de Aplicație și a unor noi subunități de intervenție/puncte de lucru, precum și pentru constituirea de echipaje de intervenție în cadrul structurilor de intervenție.În același timp, MAI a adoptat o politică de înlocuire în permanență a posturilor finanțate care se vacantează prin pensionare, urmând ca în acest an un număr 782 posturi să fie încadrate din sursă externă.