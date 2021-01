Poveste extrem de sensibila: un copil de sase luni, abandonat langa un tomberon din Baia Mare, a fost salvat de o femeie care l-a dus acasa si l-a ingrijit, apoi a sunat la Politie

"Politistii din Baia Mare au fost sesizati prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in jurul orei 21.00 (luni seara n.red.), o femeie a gasit abandonat un bebelus pe strada Horea, din municipiu, langa un tomberon din spatele unui imobil.Politistii ajunsi la fata locului au stabilit faptul ca apelanta a gasit bebelusul, l-a dus la domiciliul sau, l-a spalat, i-a dat sa manance, dupa care a anuntat ambulanta si organele politie. Minorul a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgenta din municipiul Baia Mare, Sectia Pediatrie", a spus Ionela Cozma.Conform acesteia, in cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de rele tratamente aplicate minorului, urmand a se efectua verificari in vederea identificarii parintilor.De asemenea, in functie de evolutia starii de sanatate a copilului si verificarile ulterioare, se va stabili daca este necesara schimbarea incadrarii juridice.