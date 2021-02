Impresionanta poveste de viata a unui student de la Academia de Politie. El si fratele lui geaman au fost abandonati la nastere

Abandonati la nastere de mama lor, Andrei si fratele lui au ajuns in plasament intr-o familie care i-a inconjurat cu dragoste. La sapte ani cei doi copii au primit, insa, o noua lovitura: cel care le-a devenit tata a murit, iar din cauza socului mama lor adoptiva a paralizat."Mama adoptiva paralizase la aflarea vestii ca tata a murit... si iata-ne din nou, in valtoarea unui destin pe care, cu mintea noastra de copii, nu stiam cum sa-l numim. Cei mai multi ar spune ca a fost tragic, ca destinul a fost nemilos, insa nu a fost asa si daca mai aveti rabdare sa cititi cateva minute, probabil ca-mi veti da dreptate.In loc sa ne doboare, toate aceste intamplari ne-au motivat. Poate ca asta este magia sufletelor si a mintilor curate de copii. Se incapataneaza sa scoata la lumina toata negura si ca printr-un miracol s-o transforme in lumina.La Centru ne-am simtit ca intr-o mare familie. Ceilalti copii imi spuneau ''Parintele'', pentru ca eram pasionat de religie si pentru ca, de fiecare data cand aveau nevoie de ajutor la teme, ii indrumam. Cand a venit vremea sa alegem calea de urmat, am ales fara sa ezit. Am mers la Seminarul de la Campulung", povesteste Andrei, pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Tanarul student sustine ca au urmat patru ani frumosi in care l-a descoperit pe Dumnezeu, iar la examenul de bacalaureat a luat nota 9.55."Apoi am fost atras de cariera militara si am fost admis in cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" , visul de a deveni ofiter de jandarmi, incepand sa prinda contur. Intre timp, fratele meu a devenit bucatar si sunt convins ca va fi unul foarte bun.Gandurile mele se indreapta in aceste momente catre ceilalti prieteni de la Centrul de Plasament. Nu vreau sa raman un model de viata pentru ei. Imi doresc sa ii pot ajuta in orice mod si o voi face, negresit", a mai aratat Andrei, care isi doreste cu ardoare ca, dupa ce va deveni ofiter, sa poata crea un program de ajutor pentru copiii din orfelinate, un program social care sa puna accent pe educatie. "Daca am realizat ceva in viata, se datoreaza educatiei", a punctat viitorul ofiter.