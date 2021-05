Povestea emotionanta a elevei voluntar la ISU care a salvat de la moarte un barbat cu hemoragie

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, Carmen terminase tura si astepta autobuzul pentru a merge acasa. La un moment dat, atentia i-a fost atrasa de niste tipete si de imaginea unui barbat cazut la pamant, cu hemoragie in zona capului."Am auzit niste tipete, iar in spatele meu am observat un barbat cazut la pamant, cu hemoragie in zona capului. Oamenii din jur spuneau ca ar fi avut o altercatie cu un alt barbat. Victima, un barbat de aproximativ 50 de ani, era inconstienta si avea pulsul foarte slab. Am sunat imediat la 112, le-am spus ca sunt voluntar la ISU si, pana la sosirea echipajelor, voi face tot ce pot pentru a-l mentine in viata. Deoarece nu aveam nimic la indemana, am facut semn unei masini sa opreasca si i-am cerut doamnei care se afla la volan trusa de prim ajutor. Asa am reusit sa ii opresc hemoragia barbatului. Apoi, l-am pozitionat astfel incat sa nu sufere alte leziuni. Dupa cateva minute, victima si-a recapatat usor constienta si a intrebat ce s-a intamplat", a povestit tanara.Echipajul SMURD a sosit imediat la fata locului, iar Carmen le-a oferit datele cu privire la starea barbatului. Povestea tinerei apare pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne si a strans mii de like-uri, multi romani felicitand-o pe fata pentru bunatatea si competenta sa.