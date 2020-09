Povestea Hotelului Triumf, cladirea care a fost la un pas de a se face scrum. De la casa lui Mihail Kogalniceanu, la posibil sediu DNA

Marile personalitati care au detinut proprietatea

Inceputul povestii - o casa cu opt camere

Povestea se repeta

De la opt camere la 98

Hotelul Triumf, la un pas de a se face scum

Asa a inceput povestea lui, care ar fi putut sa se faca scrum sambata, 12 septembrie, in urma unui incendiu care a cuprins acoperisul, distrugand 100 de metri patrati, fumul invaluind tot perimetrul.Dupa nationalizarea fortelor de productie, cladirea a trecut in grija statului, fiind folosit in acelasi scop, adica locuinte puse la dispozitia chiriasilor statului, fie angajati ai Bancii, fie ai altor institutii publice, potrivit bogdansuditu.ro Cladirea a fost construita pe locul resedintei lui Mihail Kogalniceanu. Ulterior, a fost detinuta de Nika si Petrache Gradisteanu, de familia cofetarului Capsa, de Costica si Olga Vernescu si de Constantin Argentoianu.Devine hotel in 1950, dar nu orice fel de hotel, ci cu circuit special, gestionat chiar si de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".Cand Mihail Kogalniceanu a cumparat casa, in 1864, avea opt camere, o veranda si un vestibul. Curtea casei avea doar 172 de metri patrati, fiind imprejmuita de un gard de scanduri.Candva, in curte erau grajdurile cailor, flori si mici bazine cu arteziene.In ultimii ani de viata ai lui Mihail Kogalniceanu, s-a vazut nevoit sa "recurga la imprumuturi pe termene scurte, sa consimta la arendari pe nimic, sa semneze cambii si ipoteci, pe care nu reusea sa le onoreze in termen", fiind stramtorat cu banii din cauza tratamentelor medicale si a studiilor celor trei fii, toti invatand in afara tarii.Asa a ajuns casa din Kiseleff 10 la licitatie.Hotelul Triumf a fost scos la licitatie si in anul 2015, contra sumei de 20 de milioane de euro, doar ca nu a vrut nimeni sa il cumpere.Au fost mai multe tentative de-a lungul timpului. Directia Nationala Anticoruptie a intentionat sa isi multe sediile acolo, dar a renuntat din cauza costurilor ridicate de reabilitare.Ministerul Afacerilor Interne a fost, de asemenea, tentat sa il preia pentru a-si stabili acolo sediul si pentru a gazdui Consiliul Uniunii Europene din 2019, doar ca a renuntat din aceleasi motive.Daca la inceput cladirea dispunea de opt camere si niste grajduri, in momentul actual are nu mai putin de 98 de camere, apartamente pe patru etaje, un restaurant cu o capacitate de 120 de locuri si o gradina de vara cu 60 de locuri. Se intinde pe o suprafata de 6.000 de metri patrati si este amplasat pe un teren de 15.000 de metri patrati, intr-o zona ultracentrala din Capitala, potrivit profit.ro Flacarile au cuprins Hotelul Triumf in dimineata zilei de 12 septembrie, pompierii intervenind cu 14 autospeciale pentru a incerca sa domoleasca focul. Au fost evacuate 10 persoane.Arderea s-a manifestat pe 100 de metri patrati, iar suprafata totala afectata este de 600 mp, anunta ISU.