Povestea mai putin stiuta a lui Constantin Brancusi si a bustului generalului Carol Davila, de la Spitalul Militar: "Ar fi fost o munca usoara, ca de prostituata"

Povestea lui Constantin Brancusi si a bustului lui Carol Davila

"La 27 de ani Constantin Brancusi a primit o comanda. Sa realizeze bustul generalului Carol Davila de la Spitalul Militar.Cu banii de pe aceasta lucrare Constantin Brancusi a vrut sa plece la Paris sa-si continue studiile. Jumatate din suma respectiva trebuia sa o primeasca dupa ce a fost realizat bustul, iar din acesti bani urma sa calatoreasca cu trenul. A aparut insa o problema, de gust.Membrii Consiliului care comandasera bustul generalului Carol Davila au fost nemultumiti de rezultatul lui Brancusi, n-au acceptat receptia lucrarii si i-au spus sa micsoreze nasul sau sa ajusteze epoletii generalului."Ar fi fost o munca usoara, dar ca de prostituata, care mi-ar fi adus cei cativa bani cat imi trebuiau ca sa-mi platesc un bilet de drum de fier pana la Paris. Dar ceva se innascuse in mine si nu am mai putut rabda. Am facut stanga-mprejur, fara nici un salut militar, spre marea panica si spaima a doctorului Gerota si dus am fost", a povestit Brancusi, peste ani, despre intamplarea care l-a determinat sa parcurga drumul pe jos pana la Paris", a scris Clotilde Armand pe Facebook.Clotilde Armand a mai sfatuit oamenii sa incurajeze arta tanara si sa sprijine artistii.