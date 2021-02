Cazul revoltator al pacientului cu arsuri, plimbat intre spitale, care a murit in Belgia. Unde duce lipsa de reactie a autoritatilor

Plimbat intre spitale din Iasi, Constanta si Bucuresti

Aeronava SMURD s-a defectat

Tot familia a fost si cea care s-a ocupat de gasirea unui loc intr-o unitate medicala din strainatate , in conditiile in care Romania nu dispune de suficiente paturi pentru marii arsi.Barbatul de 51 de ani, electrocutat la locul de munca , in Constanta, a fost initial transferat la Spitalul de Urgenta din Constanta, unde nu putea primi ingrijiri adecvate.Ulterior, barbatul a fost transferat la un spital din Iasi. Desi trebuia dus catre un spital din Belgia, unde familia gasise un loc disponibil intr-un spital specializat in arsuri, transferul nu a fost efectuat la timp.O alta problema a aparut in momentul in care pacientul urma sa fie dus cu o aeronava SMURD la unitatea din Bruxelles. Din cauza unei defectiuni aparute la bordul aeronavei , barbatul a fost dus la Spitalul de Urgenta Floreasca.Transferat, intr-un final, cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, pe 29 ianuarie, pacientul era infectat cu trei bacterii luate din spitalele romanesti.In ciuda interventiilor repetate ale medicilor belgieni, organismul pacientului, care avea arsuri pe mai mult din 60% din suprafata corpului, nu a rezistat, el pierzand lupta cu viata in doua saptamani de la transferul la clinica din strainatate.