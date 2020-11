Povestea politistului roman a carui poza a ajuns pe panourile din Times Square. Are 23 de ani si a salvat 60 de vieti

Reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne au povestit, pe Facebook , cum a ajuns politistul de frontiera din Oradea sa apara pe unul dintre panourile publicitare din Times Square. "Robert si alti trei donatori au devenit cunoscuti acolo ca adevarati eroi, prin intermediul campaniei Blood Network, realizata de organizatorii Untold si Neversea. Am vrut sa-l cunoasteti si voi macar pe unul dintre ei!".Potrivit M.A.I., povestea lui Robert incepe in anul 2017, pe cand se pregatea sa devina politist de frontiera:"- Venim cu o rugaminte catre voi. O persoana se zbate intre viata si moarte pe un pat de spital . Are urgent nevoie de sange pentru transfuzie. Daca vreti sa ajutati, v-am ramane recunoscatori, le-a spus comandantul elevilor adunati pe platoul unitatii.- Donez eu!, a raspuns Robert, fiind primul care a facut un pas in fata.Era prima data cand dona sange si nu stia exact procedura, insa voia sa ajute.Aceasta prima experienta l-a facut sa inteleaga cat de important este sangele pentru un pacient aflat in stare grava", a scris Ministerul Afacerilor Interne pe Facebook.Dupa absolvirea scolii, cand Robert a fost repartizat chiar in judetul lui, si anume in Oradea, a mers sa doneze la Centrul de Transfuzie din judet. Atunci, Robert a facut o promisiune:"- Eu sunt coordonatoarea acestui centru si vreau sa-ti multumesc pentru gestul tau, pentru ca sunt din ce in ce mai putini donatori. Vreau sa te rog ceva. Exista o nevoie imensa de sange, sunt foarte multi oameni care au nevoie de transfuzie. N-ai vrea sa devii donator permanent?- Ce ar trebui sa fac?- La varsta si la sanatatea ta, poti dona o data pe luna. Inscrie-te in programul nostru, ai putea salva multe vieti.- Nu trebuie sa ma rugati! Va promit ca in fiecare luna voi fi aici!De atunci si pana in prezent, Robert si-a tinut promisiunea, iar cu sangele lui a ajutat 60 de oameni aflati in stare critica.Un singur lucru regreta, faptul ca intr-o luna nu a putut ajunge sa doneze, pentru ca era in concediu. Dar ca sa se revanseze, si-a motivat colegii, astfel ca saptamana trecuta au mers cu totii sa doneze sange la Centrul de Transfuzie.El este Robert, are 23 de ani si, pana acum, a ajutat 60 de oameni... repetam acest lucru pentru ca ceea ce el face este extraordinar!Robert, te salutam cu respect, admiratie si pretuire! Multumim!Donarea de sange salveaza vieti!", a mai scris M.A.I. pe Facebook.