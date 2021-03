Viata de roman in Italia. Povestea trista a unui cuplu care traieste intr-o cocioaba printre sobolani si gunoaie

Uitati langa muntele de gunoi

Iulia si Iovin traiesc deja de 10 ani sub podul din via Artom, intre Torino si Nichelino. Iovin e singurul care mai munceste din cand, ca zilier, dar banii nu le ajung nici pentru o chirie.Iulia a avut grija in trecut de o batrana, dar a ramas fara slujba si a fost data afara din casa dupa ce femeia pe care o ingrijea a murit. De atunci nu a mai angajat-o nimeni si a ajuns sa doarma in strada, scrie Cronaca Qui. CITESTE SI: Gestul nebunesc facut de un roman din Italia. Orbit de gelozie, si-a lovit cu masina rivalul in dragoste "Toata lumea stie ca locuiesc aici. Dar cum sa plec de aici? Si cum sa imi permit o chirie fara un loc de munca?", le-a raspuns romanca jurnalistilor care au intrebat-o cum poate trai in asemenea conditii.Conditiile sunt cu adevarat infioratoare. In locul unde Iulia si Iovin isi duc traiul zilnic se mai afla doar cativa sobolani si o mare de gunoaie. Pana la pandemie intreaga zona era populata de oameni ai strazii, in special straini, care traiau cu totii in conditii de cosmar. Pandemia i-a gonit pe toti. Sau aproape pe toti, pentru ca Iulia si Iovin au ramas fiindca nu au unde altundeva sa se duca.De fapt, in acel loc exista un munte de deseuri, printre care carucioare stricate, roabe, cupru, umbrele, anvelope. Cand Iovin iese cu bicicleta, merge la depozitele de deseuri locale, se opreste si ia acasa ceea ce poate fi folosit.Din cand in cand in zona isi mai fac aparitia narcomanii care vin sa se drogheze, dar cei doi romani au reusit sa-i alunge de fiecare data.Iulia are si un fiu. "Dar nu este aici. Traieste si lucreaza la Londra", spune ea. Cei doi au radio, care este deschis aproape toata ziua si reprezinta singurul lor contact cu realitatea. "Simt ca sunt multe victime de Covid. As vrea si eu sa primesc vaccinul, dar nu stiu cum si unde as putea sa il fac", spune Iulia.Viata continua pe aceleasi coordonate pentru cei doi romani, fara nicio urma de speranta, uitati definitiv de autoritatile italiene, dar si de cele romane, care nu sunt interesate de soarta romanilor din strainatate.Asta desi autoritatile italiene stiu de existenta lor, dar nu iau absolut nicio masura pentru a-i ajuta. "Intr-o zi in zona a sosit tocmai primarul din Nichelino", a mai adaugat femeia. Insa asa cum a venit a si plecat, iar nimic nu s-a schimbat.Si cel mai probabil, lucrurile vor ramane astfel, iar cei doi au incetat si macar sa spere ca intr-o zi lucrurile se vor schimba. Universul lor ramane muntele de gunoi populat cu sobolani, iar viata lor se deruleaza mereu in acelasi spatiu trist.