Povestea unui fost militar, pasionat de ciclism, care va pleca in cea mai mare cursa de anduranta de pe continentul european

Cursa transcontinentala incepe in Italia, de la Rovereto si se incheie la North Cape, in Norvegia, dupa o distanta de 4.430 de kilometri care trebuie parcursi in cel mult 22 de zile.Locotenent-colonelul Cristi Manaila a fost militar de cariera 36 de ani , timp in care s-a ocupat de pregatirea fizica a mii de tineri care au imbratisat cariera militara.Pasionat de tot ce inseamna miscare sportive, Cristi Manaila a inceput sa practice ciclismul de anduranta in 2017, iar de atunci a participat la numeroase curse interne si internationale pe care a reusit sa le duca la bun sfarsit.Acum, se pregateste de ce mai mare cursa a vietii sale, care se va desfasura incepand cu 24 iulie timp de 22 de zile si care masoara 4.430 de kilometric."Este, cred, cea mai tare cursa de pe continentul european. Incepe din Italia, de la Rovereto, la 80 de kilometri de Verona si se incheie in Norvegia, la North Cape, traversand 10 tari. Are 4,430 de kilometri si totul este autonom. Ei iti pun la dispozitie doar track-ul de urmarire si te urmaresc. Este a cincea editie si avem patru puncte de control pe Lacul Balaton, unul la Krakovia, unul la Riga si unul in Finlanda, la Rovaniemi, la casuta lui Mos Craciun ", a explica Cristi Manaila.Pentru aceasta cursa, Cristi Manaila spune ca va trebui sa scoata din buzunar cel putin 4.000 de euro, iar la aceasta se adauga si alte sume cheltuite inainte cu achizitia si pregatirea bicicletei si chiar cu inscrierea in cursa, care a costat in jur de 400 de euro."Toti banii astia ii scot din buzunar. Nu prea se inghesuie nimeni sa te ajute pentru ca este, intr-adevar, o cursa grea si nimeni nu risca sa investeasca niste bani in tine si sa nu stie daca ajungi la capat. Practic, daca termini cursa, castigi doar recunoastere internationala, daca nu, nu te mai baga nimeni in seama. Toti banii ii scot din buzunar. Un singur ajutor am avut de la un magazin de biciclete din Buzau care m-au ajutat si in primavara cand mi-am cumparat bicicleta aceasta noua si m-au ajutat cu pregatirea tehnica a bicicletei. Am discutat ce cauciucuri, ce modificari ii mai facem si toate astea le-au pus de la ei si nu m-au costat nimic. Am avut o tentativa sa caut un sponsor, dar lumea nu are incredere. Am reusit sa rezolv cu deplasarea in Italia, merg cu un autobuz ca este mai sigur, dar sa vad cum ma intorc de la North Cape", a mai declarat Cristi Manaila.Cursa la care participa buzoianul este complet autonoma. Fiecare sportiv pleaca cu Bicicleta, cu un bagaj pe care il poate cara pe doua roti, dar care sa contina doar lucrurile esentiale si apoi fiecare hotaraste cat timp sa pedaleze, cat si unde doarme, cat si ce mananca.