Alimentele prajite, factor important in aparitia bolilor de inima si a accidentului vascular cerebral

Pentru acest studiu, oamenii de stiinta au analizat 19 studii publicate anterior. Ei au combinat date obtinute in urma a 17 studii in care au fost implicate peste 560.000 de persoane cu aproape 37.000 de evenimente cardiovasculare majore, precum infarct sau accident vascular cerebral.Cercetatorii au utilizat, de asemenea, date din sase studii, efectuate pe un numar de peste 750.000 de participanti, cu aproape 86.000 de decese in decursul unei perioade medii de 10 ani.Conform constatarilor cercetarii, in comparatie cu subiectii a caror dieta saptamanala era cea mai saraca in alimente prajite, persoanele care au consumat cantitatea cea mai mare prezentau un risc sporit cu 28% de a suferi evenimente cardiovasculare majore. Totodata, acestea din urma aveau un risc cu 22% mai mare de boli de inima si cu 37% mai mare de insuficienta cardiaca.Aceste riscuri au crescut substantial cu 3%, 2% si respectiv 12%, cu fiecare portie suplimentara saptamanala de circa 110 grame, dupa cum au notat Pei Qin de la Centrul pentru Stiinte Medicale din cadrul Universitatii Shenzhen si colegii sai.Studiul a fost publicat marti in jurnalul stiintific Heart.Nu este clar modul in care alimentele prajite pot creste riscul de aparitie a bolilor cardiovasculare, insa sunt posibile mai multe explicatii, au mentionat autorii studiului intr-un comunicat. Alimentele prajite contin asa-numitii acizi grasi trans, nocivi, din uleiurile vegetale hidrogenate utilizate adesea in procesul de prepare. Totodata, prajirea stimuleaza productia unor substante chimice secundare, ce pot declansa un raspuns inflamator in organism.In plus, alimentele bogate in sare, cum ar fi puiul prajit si cartofii prajiti, sunt adesea servite impreuna cu bauturi indulcite cu zahar, in special in restaurantele de tip fast-food, au notat cercetatorii.