Predoiu: In urmatorii ani, alaturi de prioritatea combaterii coruptiei, se profileaza combaterea crimei organizate si a traficului de persoane

"E o buna ocazie sa reafirmam imperativul refacerii legilor justitiei, a codurilor penale si a infrastructurii logistice a justitiei, alaturi de acoperirea posturilor vacante din magistratura si personalul de specialitate. Fara investitii permanente in sistemul judiciar, nu se pot obtine rezultate, asa cum fara investitii in economie, nu se poate obtine crestere economica", a afirmat Catalin Predoiu, printr-un comunicat de presa al Ministerului Justitiei.El a mai spus ca traficul de persoane si crima organizata sunt incompatibile cu Romania, stat membru al UE si NATO."In urmatorii ani, alaturi de prioritatea combaterii coruptiei, problema inca nerezolvata, se profileaza cu prioritate combaterea crimei organizate si a traficului de persoane, inclusiv de minori, prin anchete solide si sentinte severe in toate dosarele in care exista probe. Crima organizata si traficul de persoane sunt incompatibile cu statutul Romaniei de tara membra a UE si NATO. Multumesc tuturor celor care slujesc justitia, pentru eforturile lor de a contribui la un serviciu public aflat in slujba cetatenilor si companiilor", a completat ministrul Justitiei.