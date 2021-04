Prefectul Alin Stoica, despre noi masuri de relaxare in Capitala: "Asteptam 48 de ore de la scaderea incidentei de Covid-19 sub 3 la mia de locuitori"

"Vom astepta sa vedem ca este o coborare constanta. (...) Aici nu avem marja, la 3 la mie, si atunci trebuie sa asteptam un pic si probabil ca vom astepta 48 de ore pana cand vom lua o decizie. (...) Nu va fi o reactie atat de rapida cum a fost la 3,5 la mie, ci vom astepta un pic sa vedem ca trendul de scadere se mentine si nu este niciun fel de pericol sa se intoarca. (...) Daca trendul se mentine descendent, avem 48 de ore la dispozitie sa ne intrunim in Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta si sa luam hotararea", a declarat Alin Stoica.Conform raportarii Grupului de Comunicare Strategica de joi, doar Bucurestiul a mai ramas in zona rosie, cu 3,09 cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori , in scadere fata de ziua anterioara, cand incidenta a fost de 3,12.Potrivit legislatiei, la scaderea incidentei COVID-19 sub 3 la mia de locuitori, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/ sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, este permisa fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6,00 - 22,00, daca incidenta cumulata la 14 zile din judet/ localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori.Organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/ sau concerte sunt permise cu participarea publicului pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata la 14 zile din judet/ localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori.Comitetului municipal pentru Situatii de Urgenta a decis, luni, in contextul in care incidenta COVID-19 a scazut sub 3,5 la mia de locuitori, ca deplasarea persoanelor este permisa in Bucuresti pana la ora 22,00 si in weekend, ca operatorii economici pot functiona si vineri, sambata si duminica pana la ora 21,00, iar salile de sport/fitness se pot redeschide.