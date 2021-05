Prefectul Aradului, criticat de ministrul Bode pentru afirmatiile legate de fuga din tara a asasinilor in cazul atentatului cu bomba. "Sa se concentreze pe campania de vaccinare"

"Am vazut aceasta declaratii, recomand domnlui prefect sa fie concentrat la Campania de vaccinare", a declarat Bode, luni, in timpul unei declaratii de presa.Toth a declarat duminica in presa locala ca granita este foarte aproape de municipiul Arad, motiv pentru care cei implicati in organizarea asasinatului ar fi avut timp sa fuga din tara imediat dupa deflagratie."Granita este aproape de municipiul Arad, in aproximativ o ora se poate ajunge la frontiera. Dar trebuie precizat faptul ca nu se poate inchide granita pe loc, avand in vedere ca nu am avut date atat de repede, iar granita nu poate fi inchisa de prefectul Aradului", a spus Csaba Toth.Bode a precizat ca in momentul de fata sunt evaluate toate pistele interne si externe care tin de activitatea comerciala, personala a omului de afaceri ucis in explozia care a avut loc sambata in Arad.