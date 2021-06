Prefectul Capitalei: Cei care merg in cluburi sau la festivaluri trebuie sa prezinte la intrare dovada vaccinarii

Alin Stoica a fost intrebat marti, la Antena 3, cum va fi facuta verificarea persoanelor vacccinate care vor merge in cluburi, discoteci sau la festivaluri."Cei care vor sa participe la astfel de evenimente trebuie sa aiba cu dumnealor dovada vaccinarii, fie in format printat, fie in format electronic, o pot prezenta de pe telefon. Simpla verificare a existentei acestui document o face persoana care asigura accesul in incinta, adica organizatorul sau agentul economic este responsabil sa verifice ca toti cei care intra poseda un astfel de document si fac dovada ca il au.Veridicitatea acestuia va putea fi verificata de organele de control, de exemplu, Politia poate veni intr-un club si sa verifice aleatoriu participantii si sa verifice daca documentele pe care acestia le au sunt valabile. Exista o baza de date cu vaccinarea si pot fi verificati oricand", a explicat prefectul Alin Stoica. Masurile de relaxare a restrictiilor , adoptate saptamana trecuta de Guvern, se aplica incepand de astazi, 1 iunie. Acestea vizeaza renuntarea la masca de protectie in birourile unde lucreaza cel mult cinci persoane, toate vaccinate, redeschiderea spatiilor de joaca si a piscinelor din interior. Totodata, creste gradul de ocupare la hotelurile de pe litoral si numarul de participanti la evenimentele culturale sau artistice organizate in aer liber. Este permisa desfasurarea activitatii in baruri, cluburi, discoteci si sali de jocuri, in intervalul orar 5,00-24,00, cu participarea publicului pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata la 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori . Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.