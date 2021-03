Prefectul Capitalei, despre terasele care nu respecta masurile anti-Covid-19: "Incasarile de la o masa le ajung sa plateasca amenzile"

"Maximul amenzii pe care politia o da este de 10.000 de lei iar daca o platesti in 15 zile, se reduce la 5.000 de lei. Apoi un calcul economic foarte simplu din partea oricarui comerciant duce la concluzia ca mai bine tine terasa deschisa si plateste in fiecare zi cate o amenda, pentru ca isi permite", a declarat prefectul Bucurestiului la Digi24 Autoritatile au transmis marti, 23 martie, ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 6.149 de cazuri noi si 174 de decese. La ATI sunt internati 1.364 de pacienti. Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ziua de 22 martie, 5.629 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.031.150 de lei.