Prefectul Capitalei s-a vindecat de Covid-19. Traian Berbeceanu: Nu am avut niciun fel de simptome

"Sunt ok, am fost testat negativ si nu am avut niciun fel de simptome. Abia astept sa ma intorc la serviciu, alaturi de colegii mei! Va multumesc tuturor pentru gandurile bune, mi-au prins tare bine si vi le intorc inzecit!", a scris Berbeceanu pe Facebook La inceputul saptamanii, Traian Berbeceanu anunta ca a fost testat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, dar nu are simptome, iar analizele au dat rezultate foarte bune.Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anuntat luni, 30 noiembrie, ca este este in izolare la domiciliu de mai multe zile, dupa ce a fost testat pozitiv pentru infectia cu noul coronavirus.Traian Berbeceanu precizeaza ca a cerut sa fie testat, dupa ce mai multi angajati din Prefectura Capitalei s-au infectat cu SARS-CoV-2.