Prefectul Capitalei va verifica legalitatea dispozitiei primarului Sectorului 5 de reducere a programului unor agenti economici

Restrictiile din sectorul 5

Potrivit prefectului, astfel de decizii se pot lua in Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta."A fost o decizie a primarului si urmeaza sa verificam legalitatea ei. (...) Urmeaza sa fie luate niste masuri la nivel guvernamental, pe care noi le vom aplica unitar pe Bucuresti sau poate ideal ar fi pe o arie mai extinsa, Bucuresti plus o parte din Ilfov si astfel de demersuri nu fac altceva decat sa creeze (...) confuzie", a afirmat Stoica.El a mentionat ca, din cate cunoaste, Primaria Sectorului 5 nu are cum sa schimbe programul operatorilor economici, amintind ca Prefectura Capitalei face o analiza pe aceasta tema.Programul mall-urilor, teraselor si altor agenti economici din Sectorul 5 va fi redus, de joi pana pe 11 aprilie, ca urmare a unei dispozitii a primarului Cristian Popescu Piedone, pentru a preveni carantinarea, a informat miercuri autoritatea locala.Potrivit unui comunicat al Primariei Sectorului 5, mall-urile, hypermarketurile, supermarketurile, terasele, service-urile auto, spalatoriile vor fi deschise, de luni pana vineri, intre orele 07,00 - 19,00, iar sambata si duminica in intervalul orar 07,00 - 15,00. Programul benzinariilor si farmaciilor nu va fi afectat. Farmaciile non-stop vor avea in continuare program 24 din 24.In schimb, programul pietelor agroalimentare de pe raza Sectorului 5 se va modifica, urmand a fi deschise de luni pana vineri in intervalul orar 7,00 - 17,00, iar sambata si duminica intre 7,00 si 15,00.Locurile de joaca vor ramane deschise zilnic pana la ora 19.00.