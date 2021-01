Prefectul de Galati ataca in contencios administrativ majorarea impozitului auto cu 50%

Potrivit sursei citate, prefectul Eugen Hristache a formulat, luni, cererea de chemare in judecata a CLM Galati, prin care a solicitat Tribunalului Galati - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal constatarea nulitatii absolute partiale a Hotararii CLM nr. 512/17.12.2020, in ceea ce priveste nelegalitatea art. 5 prin care s-a stabilit o cota aditionala de 50%, incepand cu anul 2021, la impozitul pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica prevazute la art. 470 alin. (2) din Legea nr. 227/2015.Actul administrativ contestat a fost comunicat prefectului judetului Galati in data de 30 decembrie 2020, iar procesul-verbal al sedintei ordinare din data 17 decembrie 2020 a fost comunicat, de catre secretarul general al municipiului Galati, la solicitarea prefectului, in data de 14 ianuarie 2021."Actiunea in contencios administrativ a fost formulata in conformitate cu prevederile art. 255 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 3 alin. (1) si (3) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 489 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Pana la solutionarea cauzei, actul administrativ atacat este suspendat de drept", se arata in informarea Prefecturii Galati.Majorarea taxei auto a scos in strada peste 100 de persoane care au protestat luni, 11 ianuarie, si duminica, 17 ianuarie, in fata Primariei Galati si a Prefecturii.Administratia publica locala a justificat majorarea taxei auto prin faptul ca galatenii ar putea fi astfel incurajati sa renunte la masinile clasice, poluante, calatorind cu mijloacele de transport public, sau cumparandu-si autovehicule ecologice, in conditiile in care Consiliul Local Galati a decis o reducere de 95% la impozitul pentru masinile hibride si impozit zero pentru autovehiculele electrice."Impozitul auto a fost majorat la sfarsitul anului trecut ca urmare a unei hotarari a CL Galati, hotarare care a avut in vedere incurajarea utilizarii transportului nepoluant", declara, in urma cu o saptamana, purtatorul de cuvant al Primariei Galati, Petrica Patilea.