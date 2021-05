Cum merg pregatirile pentru Euro 2020. Nicusor Dan: Gazonul hibrid este noul trend pe marile stadioane din Europa

"Avem "verde" si de la UEFA pentru gazon.Azi dimineata am dorit sa aflu personal si de la unul dintre cei mai buni specialisti ai UEFA in materie de gazon de fotbal daca suntem bine pregatiti la acest capitol pentru meciurile Campionatului European din luna iunie. Asadar, suntem in grafic.Am avut o discutie si cu echipa din Romania, care a obtinut acest rezultat de etapa. Si le-am cerut sa mentina acest ritm bun de ingrijire a noului model de gazon hibrid, care este noul trend pe majoritatea marilor stadioane de fotbal din Europa. Ii multumesc lui Greg Whately - expertul STRI trimis de UEFA pentru calitatea gazonului, pentru analiza sa valoroasa si il asteptam la meciuri", a scris Nicusor Dan. Premierul Florin Citu a declarat joi , 6 mai, ca la meciurile de la Euro 2020 va fi permis accestul doar pentru persoanele care s-au vaccinat anti-COVID. Seful Executivului a subliniat ca aceasta a fost propunerea UEFA."Aceasta a fost propunerea pe care am primit-o de la UEFA pentru spectatorii care vor fi in stadion sa fie doar persoane vaccinate. Aceasta este solutia pe care ne-a trimis-o UEFA", a declarat, joi, Florin Citu Acesta a precizat ca este de acord cu aceasta propunere.Romania va gazdui patru meciuri din EURO 2020.Programul meciurilor de pe Arena Nationala este urmatorul:Grupa CDuminica, 13 iunie 2021, ora 19:00 Austria - Macedonia de NordJoi, 17 iunie 2021, ora 16:00 Ucraina - Macedonia de NordLuni, 21 iunie 2021, ora 19:00 Ucraina - AustriaOptime de finalaLuni, 28 iunie 2021, ora 22:00 1F - 3A/B/C.