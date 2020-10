Premierul anunta ca urmeaza investitii de 4 miliarde de euro in infrastructura de sanatate

"As incepe prin a accentua informatia ca Romania este singura tara din UE care in primul semestru al anului 2020 a crescut investitiile, raportat la perioada echivalenta a anului 2019. De asemenea, informatia ca nivelul investitiilor publice, desi suntem in criza economica generata de criza sanitara, este cel mai mare din ultimii 10 ani", a afirmat Orban, la videoconferinta "RoInvest".El a anuntat ca in urmatoarea perioada vor fi facute investitii importate in infrastructura de sanatate."Investitii extrem de importante in urmatoarea perioada vor fi in infrastructura de sanatate. Este clar ca aceasta pandemie ne-a pus la grea incercare si a evidentiat nevoi mari ale sistemului de sanatate publica si atat din exercitiul financiar multianual, cat si din Programul National de Recuperare si Rezilienta vom aloca sume extrem de importante, de peste 4 miliarde de euro, pentru dezvoltarea infrastructurii in domeniul sanatatii, pentru a creste calitatea serviciilor furnizate catre cetateni din domeniul sanatatii", a adaugat Orban.Premierul a mentionat ca de la inceputul mandatului a transmis ca doreste schimbarea "paradigmei, filosofiei de guvernare", pentru a nu sustine o crestere economica printr-o crestere artificiala a cererii, a consumului, prin parghii guvernamentale, ci prin investitii, cresterea competitivitatii, inovare, cercetare, crearea unui climat favorabil afacerilor, favorabil investitiilor private.Orban a subliniat ca multe dintre masurile din Planul national de investitii sunt operationale."Am lansat la 1 iulie planul national de investitii - Recladim Romania, dintre masurile incluse cea mai mare parte au fost transpuse in reglementari si multe dintre ele sunt operationale, de la IMM Invest pana la schema de ajutor de stat pentru marile companii, pentru garantarea creditelor, pentru investitii sau pentru capitalul de lucru, atat in programul IMM Invest, cat si in schema de ajutor pentru marile companii. De asemenea, in ceea ce priveste fondurile europene, am folosit parghiile de realocari de fonduri ca urmare a cresterii flexibilitatii care a fost stabilita de Comisia Europeana, am relocat fonduri importante pentru a sprijini diferite programe de granturi. De asemenea, am folosit parghia supracontractarii pentru a creste sumele alocate granturile alocate pentru investitii", a mai spus Ludovic Orban.El a adaugat ca Guvernul este preocupat de utilizarea foarte buna a fondurilor europene."Suntem preocupati de pregatirea foarte buna a utilizarii fondurilor europene de care va beneficia Romania, indiferent ca e vorba de banii din bugetul Uniunii sau de banii din facilitatea de rezilienta si de recupare sau de banii din programul Sure. Incercam sa pregatim foarte bine terenul, pentru prima oara am alocat bani din POIM si din Programul Operational Asistenta Tehnica pentru a sustine beneficiarii, indiferent ca sunt ministere, autoritati locale, companii, care implementeaza proiecte, pentru a pregati aceste proiecte in vederea unei absorbtii mai bune a fondurilor europene de care va beneficia Romania in urmatoarea perioada", a mai mentionat Orban.Premierul a transmis ca Guvernul a "deschis usa larg" oricarui investitor serios in Romania."Pe urmatorii patru ani va trebui sa ne concentram pe utilizarea tuturor resurselor, pe de o parte, pe de alta parte pentru fructificarea tuturor oportunitatilor pe care le avem si aici Guvernul pe care il conduc a deschis usa larg oricarui investitor serios in Romania, oricine vrea sa investeasca in Romania este bine primit, are un partener serios in Guvern. De asemenea, orice firma din Romania care vrea sa isi dezvolte afacerile este tratata cu respect si printr-un dialog incercam sa rezolvam orice fel de probleme care apar, a mai spus premierul.