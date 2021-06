Premierul Florin Citu anunta ca aproape o suta de mii de copii au fost imunizati. "Toata familia trebuie sa fie vaccinata pentru a scapa de aceasta pandemie"

"As vrea sa dezbatem beneficiile, sa intelegem de ce elevii sau parintii au reticente. Este vorba despre segmentul de varsta 12-15 ani. Sustin vaccinarea populaiei", a declarat premierul Florin Citu."Sunt 98,134 de minori cu varste intre 12 si 17 ani care s-au vaccinat", a spus Citu.Declaratiile premierului Florin Citu:- dintr-un raprot 45,5% dintre elevi considera ca e important sa se vaccineze- populatia eligibila daca se vaccineaza, nu ar trebui sa mai vorbim despre valul 4, nu avem niciun motiv sa avem valul 4 in Romania, nu semnificativ, pentru ca avem vaccin si daca ne vaccinam nu avem acest val-OMS a anuntat deja ca varinta Delta se raspandeste-daca alegeti sa va vaccinati acum, va vaccinati pentru siguranta dvs. si a familiei dvs.- o cerinta foarte mare a fost de a redeschide in zonele rurale targurile, talciocurile si vom putea sa facem acestu lucru pentru ca lumea se vaccineaza- am dus vaccinul cam peste tot, avem caravane care merg in zone rurale, in aeroporturi, in gari, am vazut si in lanul de lavanda, la intrarea pe plaja vom avea- functioneaza aceasta campanie de vaccinare, numarul pacientilor din ATI a scazut- vorbim de minori, deiciza este a parintilor si a tutorilor, dar trebuie sa fie o decizie informata- toata familia trebuie sa fie vaccinata pentru a scapa de aceasta pandemie"Participare, alaturi de ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, si vicepresedintele CNCAV, Andrei Baciu, la o sedinta pe tema beneficiilor vaccinarii copiilor.Participa si reprezentantii UNICEF, ai Consiliului National al Elevilor si Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti", se arata in anuntul Guvernului.Din 2 iunie, de cand in Romania a inceput vaccinarea si pentru categoriile de varsta 12-15 ani, s-au vaccinat anti-COVID peste 10.000 de adolescenti, conform datelor transmise luni de autoritati.Romania este prima tara din Uniunea Europeana care a inceput vaccinarea copiilor cu varsta intre 12 si 15 ani.