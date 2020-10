Premierul i-a cerut ministrului Sanatatii cresterea capacitatii de testare si a numarului de paturi de la ATI

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Cresteti in continuare capacitatea de testare, cresteti in continuare numarul de paturi la terapie intensiva si numarul de paturi pentru cazuri intermediare, pentru cei care doresc sa se trateze in spital si nu vor sa se trateze intr-un loc in care se izoleaza la domiciliu sau in alta locatie. In plus, DSP-urile trebuie monitorizate mai atent. Odata ce se emit deciziile de catre DSP-uri, privitoare la persoanele care sunt diagnosticate pozitiv, ele trebuie monitorizate, trebuie urmarite. Aici, va recomand sa gasiti o solutie - asa cum am discutat - si de implicare a medicilor de familie pentru pacientii, mai ales care au cazuri usoare, sa se asigure o monitorizare a evolutiei starii de sanatate. Pentru ca nu pot numai medicii din spitalele COVID si suport COVID sa asigure monitorizarea starii de sanatate, iar medicii din DSP-uri sunt ocupati cu o multime de alte lucruri, anchete epidemiologice", a precizat premierul.Autoritatile romane au raportat joi, 8 octombrie 2020, noi date alarmante privind evolutia infectiilor cu SARS-CoV-2. In doar 24 de ore au fost inregistrate 3.130 de cazuri noi de coronavirus si 44 de decese. La ATI sunt internati 607 pacienti. In Bucuresti sunt 549 de cazuri noi la 24 de ore.Citeste si: Situatie critica: a fost depasit pragul de 3.000 de cazuri noi, in 24 de ore