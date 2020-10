Premierul: Evaluarile pe care le avem sunt acelea ca ritmul de crestere a numarului de persoane infectate se va reduce

Seful Executivului a precizat ca analizarea datelor este facuta saptamanal, nu de la zi la zi "pentru ca nu exista o anumita ritmicitate in ceea ce priveste prezentarea catre directiile de sanatate publica a rapoartelor"."Noi am prevazut un set de masuri. Ele sunt incluse in legislatie si in hotararea de Guvern privitoare la prelungirea starii de alerta si aplicam aceste masuri. Se iau masuri cand se depaseste indicele de 1 la mie, cand se depaseste indicele de 1,5 la mie pentru anumite activitati si de asemenea indicele de 3 la mie. Aceste masuri se aplica acolo, in localitatile unde se depaseste acest indice si ele vizeaza obiectivul nostru de a reduce interactiunile si riscul de raspandire a virusului. Opinia pe care o avem si evaluarile pe care le avem sunt acelea ca ritmul de crestere a numarului de persoane infectate se va reduce. Noi in general analizam datele la saptamana, nu analizam datele de la zi la zi, pentru ca nu exista o anumita ritmicitate in ceea ce priveste prezentarea catre directiile de sanatate publica a rapoartelor. Adica ele nu sunt neaparat culese de pe ziua anterioara. Exsudatul nazo-faringian care se recolteaza poate fi recoltat si cu doua zile inainte si testarea sa fie transmisa cu o oarecare intarziere", a declarat Ludovic Orban, miercuri dupa depunerea listelor PNL Arges pentru alegerile parlamentare.Premierul a mai spus ca "urmarim cu mare atentie evolutia in fiecare judet, in fiecare localitate si dispunem masurile pe care le-am gandit pentru a reduce riscul de raspandire".Grupul de Comunicare Strategica a anuntat miercuri 4.848 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2, cel mai mare bilant zilnic de la declansarea pandemiei. In ultimele 24 de ore au fost prelucrate 37.025 de teste. De asemenea, s-au inregistrat si 69 de decese, bilantul fiind de 6.065. In prezent, 766 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva. Bucurestiul, care a trecut duminica de pragul de 3 in ceea ce priveste incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori , inregistreaza o crestere a acestui indicator, la 3,25.