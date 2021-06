Discursul ireal al unui staret din Neamt: "Dupa vaccinare, oamenii se vor umple de solzi, ca la pesti, si cancer de sange" VIDEO

"Nu va exista nicio explicatie cu privire la originea acestei noi boli mortale care va afecta sistemul imunitar", ii avertizeaza preotul pe enoriasi intr-o filmare postata pe Facebook "Oamenii care si-au facut vaccinul astazi, maine vor fi foarte nefericiti. Pentru ca nici macar nu vor avea timp sa se pocaiasca pentru ceea ce-au facut impotriva lui Dumnezeu. Daca mintea nu va mai functiona la capacitatea normala, ai atentat la Dumnezeu.Dupa vaccinare, la putin timp, in combinatie cu noua boala, pielea oamenilor se va umple de solzi, ca la pesti. Nu va exista nicio explicatie cu privire la aparitia acestei noi boli, mortale, a noii epidemii, care va afecta sistemul imunitar.Nu exista un nume pentru aceasta boala. Oamenii se vor umple de solzi si cancer de sange care vor fi transmise catre intregul corp uman. Oamenii se vor umple de rani din care va curge lichid, va fi infricosatoare aceasta boala", isi incheie preotul pledoaria anti-vaccinare.Preotul surprins in filmare este arhimandritul Zenovie Grigore, staret la Manastirea Nechit din judetul Neamt.Postarea a adunat zeci de mii de vizualizari si sute de mesaje, iar multi dintre cei care comenteaza sustin declaratia parintelui: "Ascultati si luati aminte, ca asta se va intampla"."Eu cunosc cateva persoane care au murit din cauza vaccinului dar nimeni nu spune ca este de vina vaccinul", "Bunul Dumnezeu vorbeste prin gura preotului", "Acesta-i adevarul fratilor. Dar lumea nu vrea sa inteleaga", "Aveti mare dreptate, cum au gasit asa de repede vacin, este ceva la mijoc, vor sa ne termine"."Un parinte adevarat cu mult curaj! Se vede cu adevarat ca il are pe Hristos in inima!".O persoana indrazneste sa vina cu o alta opinie, totusi: "Sunt virusolog, daca il credeti pe preot si nu pe mine, atunci de maine sa veniti sa va spovediti la mine. Pai nu? Daca fiecare stie orice despre orice alta meserie de ce sa nu le inversam?", intreaba aceasta retoric.Purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, a oferit o reactie pentru Digi FM in cazul staretului din Neamt."Faptul ca exista persoane, inclusiv clerici precum acest parinte staret, care, departe de lumea reala a informatiei medicale, nu impartasesc aceasta pozitie normala, rationala, pozitie care nu are si nu poate avea nicio conotatie religioasa sau teologica, spune multe despre gradul de adecvare la realitate al acestora. Amestecarea apocaliptica a vaccinarii cu credinta si teologia, confundarea planurilor, punerea in opozitie a credintei cu ratiunea, a Tainelor Bisericii cu actele medicale, toate acestea si multe alte confuzii alimentate delirant de site-uri conspirationiste care dezinformeaza programatic, nu se intersecteaza niciodata cu realismul crestin si cu atitudinea institutiei Bisericii.Cred ca, din fericire, impactul lor este si va ramane minor in societate", a declarat Vasile Banescu.