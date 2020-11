Pelerinajul din Constanta. Preotul Tanasescu: "Nu-l scoateti vinovat pe IPS Teodosie, pentru ca niste cinici v-au dat carpe de doi lei, de s-au umplut spitalele"

El ii ia apararea lui IPS Teodosie spunand ca nu el este vinovat "pentru ca niste cinici v-au dat carpe de doi lei, de s-au umplut spitalele"."Au aparut retorii care se agita irational ca "ce alegi, Pestera sau ATI?" si ca IPS Teodosie incita la nerespectarea legii. Le atrag atentia ca-s orbi si surzi. Credinciosii au fost purtati prin frig, ploaie, soare, dupa hatarul guvernantilor, ca vezi Doamne, e pericol la Biserica. Asta in vreme ce n-au fost probleme cu inghesuiala de prin metrou, mall-uri sau alte temple ale comertului", scrie preotul pe pagina sa de Facebook.Totodata, el spune ca in vremea asta, nimeni nu raspunde ca 90% (mai nou) din mastile de protectie. "Au fost niste carpe. A trecut virusul prin ele ca deciziile guvernantilor prin birouri, fara nici o opreliste. Dar important e sa supraveghem credinciosii cu elicoptere. Filtrele politiei sunt mai ceva ca mastile. In vreme ce SUA si Franta au anulat interdictiile discriminatorii"."Nu Biserica a umplut spitalele, ci colcaiala de interese enorme pe niste carpe, numite masti. Pe care au tupeul sa le si redenumeasca "acoperitoare faciale" doar ca sa-si acopere, juridic, smenul. In rest, va lasa sa le cumparati ca pacalitii, ca tot nu va protejeaza. Cand expui populatia la infectare, cu o carpa neconforma in peste 90% (!!!)din cazuri, cand transportul in comun e prima cale de transmitere a virusului si poti merge oriunde pe proprie raspundere, vii si repeti obsesiv ca n-ai voie sa mergi la o slujba undeva in padure...Statul practica prea mult dubla masura", a conchis preotul.