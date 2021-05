Nunti, botezuri, mese festive cu oricate persoane de la 1 iunie. Organizatorii trebuie sa garanteze ca toti participantii sunt vaccinati

"Avem nunti, botezuri, mese festive unde vor participa in aer liber maxim 70 de persoane in exterior, iar in interior maxim 50 persoane. Numarul va creste de la 1 iulie si de la 1 august", a declarat presedintele precizand insa ca daca organizatorul unor astfel de evenimente garanteaza ca toti participantii sunt vaccinati, atunci se elimina restrictia privind numarul de participanti."Daca pe 15 iulie cineva doreste sa organizeze o nunta si garanteaza ca toti participantii sunt vaccinati, nu se mai aplica restrictionarea la un nr de 70 peroane", a exemplificat presedintele spunand ca acelasi principiu se aplica si in cazul competitiilor sportive.Totodata, presedintele Romania a declarat ca a discutat cu membrii Guvernului o serie de masuri care vor fi aplicate dupa trecerea pandemiei.