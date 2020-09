Presedintele Casei Nationale de Pensii: Sute de dosare de pensii ale romanilor care au lucrat in strainatate, restante in Brasov

"Din respect pentru beneficiarii nostri, pensionarii, atata timp cat imi permite timpul de la Bucuresti , incerc sa fac vizite in teritoriu, sa analizez situatia colegilor mei privind activitatea pe care, practic, o presteaza catre pensionari. Este un lucru pe care il urmaresc foarte atent, aproape saptamanal merg in teritoriu, ca sa vad cum lucreaza si daca sunt eficienti fata de problemele existente in sistemul public de pensii. Am fost la Brasov, am analizat situatia de la Brasov si acum urmeaza Sibiul. Dupa vizita de la Brasov am gasit si foarte multe puncte pozitive, pentru care i-am felicitat pe colegii mei, dar am gasit oarecum si niste minusuri, ma refer la situatia pensiilor comunitare, pensiilor internationale, unde colegii de la Brasov inregistreaza niste restante privind acordarea acestor pensii compatriotilor nostri care au lucrat in strainatate. Am dat un grafic de recuperare a acestor restante, il voi urmari personal. (...) Este vorba de cateva sute de dosare. (...) Am dat un termen de cel putin o luna de zile, pentru ca conteaza foarte mult feedbackul pe care il au de la omologii lor si dupa aceea o sa merg sa vad daca aceste restante s-au recuperat", a declarat Daniel Baciu la Sibiu, dupa o vizita efectuata in Brasov.Baciu a precizat ca si la Sibiu va controla, miercuri, Casa Judeteana de Pensii, unul din obiective fiind de a verifica daca sunt restante la dosarele pensiilor internationale."Pensiile internationale sunt un pic mai complexe, necesita o problematica mai complexa, nu au acelasi specific ca pensiile nationale, conteaza foarte mult daca se primesc actele din tarile unde romanii nostri lucreaza, deci nu depinde suta la suta numai de colegii de la noi, de la Casa de Pensii din Romania, ci depinde si de feedbackul pe care il obtinem de la omologii nostri din strainatate. (...) Problematica pensiilor internationale este stricta la anumite Case (de Pensii - n.r.), unde exista foarte multi beneficiari. (...) Si la Brasov si la Sibiu sunt foarte multe pensii internationale", a explicat presedintele CNPP, Daniel Baciu.