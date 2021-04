Cum ar trebui sa fie viitorul ministru al Sanatatii, in viziunea pacientilor: "E nevoie de o mana de fier"

Cum ar trebui sa fie noul ministru de la Sanatate

Potrivit presedintelui Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC), Radu Ganescu, o criza sanitara care s-a transformat intr-o criza politica nu este deloc in beneficiul pacientilor romani , astfel ca este nevoie de solutii imediate."Nu putem spune ca o astfel de decizie nu era de asteptat, ceea ce ma supara pe mine e ca o criza de sanatate s-a transformat intr-o criza politica. Or asta nu ajuta pe nimeni. S-au vazut gafele si erorile pe care le-a facut in ultimele luni. Vina este si a predecesorilor lui. Aceasta schimbare la varful ministerului Sanatatii din trei in trei luni nu ajuta pe nimeni. Avem o pandemie, nu am reusit sa gasim solutii de un an si ceva", a declarat Radu Ganescu, pentru Ziare.com.Acesta sustine ca tot pacientul este cel care va trage ponoasele acestei crize "Tot noi avem incertitudine in sistemul de sanatate, oamenii nu mai vin la spital de frica sa nu fie scosi afara cu targa. Din nefericire, este o criza sanitara. Nu avem nevoie sa transformam aceasta criza sanitara intr-o criza politica. Indiferent ce mare profesionist pui la Ministerul Sanatatii, daca nu pui pe cineva care sa aiba sustinere si care sa ia decizii clare, nu se va intampla nimic bun. La Ministerul Sanatatii este nevoie de o mana de fier, care sa aiba cunostinte mult mai bune in domeniul sanitar decat avea fostul ministru Vlad Voiculescu", a completat reprezentantul pacientilor.Conform acestuia, la Ministerul Sanatatii este nevoie de cineva care sa se ia la tranta cu Directiile de Sanatate Publica astfel incat acestea sa isi faca treaba dar si de cineva care sa intre in managerii de spitale."Sa faca acele circuite separate pentru pacienti si sa aiba toti acces la sistemul medical. Daca vine cineva doar in ideea de a avea un ministru, nu rezolvam nimic. E nevoie de o echipa profesionista, care sa fie si transparenta. Chiar daca s-a declarat in repetate randuri ca transparentizam sistemul, lucrurile sunt pe dos. Este o lipsa de transparenta totala si o lipsa de comunicare crasa. Modul in care se dau ordine noaptea, se schimba indicatori noaptea, sunt lucruri care lasa de dorit", a explicat Radu Ganescu.