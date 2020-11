Seful CJ Caras-Severin, Romeo Dunca, taie in carne vie. Mai multe posturi vor fi desfiintate si se vor economisi 1,2 milioane de euro

"Ieri s-a finalizat lista proiectelor de HCJ care se va supune la vot in 27 noiembrie. Pe ordinea de zi sunt 45 de puncte. Printre ele, unele care cu siguranta vor crea discutii. Organigrama, de la 196 de angajati in corpul administrativ si 46 la DDJ, se modifica in 155 + 11 la Salvamont + 26 la DDJ. In total, 192 fata de 242. Dar!Intre cei 26 de la DDJ si in locul celor 33 de la birou si 2 soferi pe masina mica vor ramane doar 9 la birou si apar 17 pozitii noi, neocupate in prezent, de conducatori auto si servanti. Am creat aceste locuri pentru ca in viitor sa achizitionam cateva utilaje. Folosindu-ne de ele, chiar ne vom ocupa de intretinerea si reparatia drumurilor in judet", explica Romeo Dunca intr-o postare pe Facebook Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin explica ca lucrarile de deszapezire se vor face in regie proprie."In acest fel vom economisi enorm, timp si bani, si nu vom merge pentru fiecare petic de asfalt sau margine de drum de cosit sa facem licitatii. Plata intregii regii de functionare se va acoperi usor doar din lucrarile de deszapezire care vor fi facute tot de aceasta directie si care pe trei ani se ridica la 16 milioane de lei. Fara TVA si fara Muntele Mic, unde licitatia de 1.500.000 de lei a fost contestata in instanta", scrie Dunca.Liberalul explica cum va fi structurata noua organigrama care va fi votata la finalul lunii noiembrie."La Fonduri europene si guvernamentale apar 10 pozitii noi. La acestea se se vor adauga inca 6, care asadar in prezent nu exista, deci nu sunt ocupate. Efectiv, dupa aprobarea organigramei, facand o comparatie cu ce exista astazi,Cu mentiunea ca in totalul de 192 sunt inclusi si cei 17+6+10. Adica 33 de persoane ce vor aduce un plus la activitatea existenta", adauga Romeo Dunca.In urma disponibilizarilor se vor economisi 100.000 de euro lunar, bani care pot fi folositi pentru asfaltarea drumurilor sau realizarea de studii de fezabilitate."Daca ar fi sa comparam cu ceea ce avem azi in institutie, incepand din 11 ianuarie 2021, data aplicarii noii organigrame, o sa avem (fara posturile nou create) 139 de angajati in corpul administrativ + 9 la DDJ. Azi, din cele 196 de posturi aflate in organigrama sunt ocupate 167, iar din cele 46 de la DDJ sunt ocupate 42. Asadar, comparam in termeni efectivi 148 cu 213. A te interesa economia de bani la salarii daca angajatii fac performanta este o mare prostie. (...) Economia facuta cu disponibilizarea a 65 de persoane e binevenita. Nu e mare lucru, deoarece succesul vine din cresterea veniturilor, nu neaparat din realizarea de economii, dar reprezinta totusi ceva. 100.000 de euro lunar inseamna cativa kilometri de drum degradat care poate fi reparat in bune conditii. Sau, mai important, cu, mai multe sume directionate pentru realizarea de studii de fezabilitate pentru proiecte europene", explica Dunca.Romeo Dunca avertizeaza ca serviciile de asistenta sociala si protectia copilului vor fi analizate pentru a identifica daca personalul din subordine este util."Este doar primul pas.si vantul de schimbare pentru cei fara rost va bate si acolo. La fel, la Aquacaras, unde multe locuri au fost ocupate fara ca aceia ajunsi pe functii sa poata performa. Si acolo, situatia va fi supusa unei analize amanuntite", scrie Dunca.Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin anunta ca va implementa un, cu o valoare de 175 de milioane de euro.Dunca a facut referire si la directorul general al AquaCaras, G. Din institutia pe care o coordoneaza Filipescu ar urma sa plece 14 angajati."Pana acum, dl Filipescu, atat de controversat, a progresat mult. (...) Un om de peste 60 de ani, cu stenturi si operatii pe cord deschis, a facut in 60 de zile 17 drumuri la Bucuresti . I-a stresat pe cei din minister si pe consultantii ce lucreaza la proiectul judetului. Zilele trecute, a venit cu propunerea de a disponibiliza niste sefi nepotriviti pentru locul in care au ajuns.In locul lor, vad ca apar anunturi publice cu angajari de personal calificat pe nevoile companiei. (...) I-am cerut in mod public, la ultima conferinta de presa, sa elimine toate pilele politice ale celor ce au fost la putere. Si care, din punct de vedere profesional, nu au ce cauta pe posturi. Sa caute oameni performanti, astfel incat Aquacaras sa fie la anul pe profit", a scris Dunca.In plus,