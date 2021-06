Presedintele Consiliului Concurentei, despre companiile municipale: "Nu mai avem concurenta. S-ar putea sa devina niste monopoluri lenese si scumpe"

"Mi-e frica de firmele primariilor, iar aceasta criza nu ne va ajuta. De tendinta de renationalizare a serviciilor municipale. De cativa ani, primariile au o tendinta de a nu mai face licitatii, de a selecta operatori prin licitatie, ci de a-si crea propriile lor companii.Exemplu faimos, firmele de la Primaria Municipiului Bucuresti . Intr-un fel mi-e frica, nu vom mai avea piata, nu mai avem concurenta, o sa avem niste servicii care nemaifiind supuse unor presiuni concurentiale s-ar putea sa devina niste monopoluri lenese si scumpe. Pe de alta parte, ii inteleg si pe primari cand au exemple de un operator privat care se comporta ca in Sectorul 1. Ce incredere sa aiba primarul sa zica da, am un contract, operez in baza contractului?", a afirmat Chiritoiu. n ceea ce priveste conflictul dintre primaria Sectorului 1 si operatorul de salubritate , seful Consiliului Concurentei a explicat ca problema trebuie rezolvata in instanta, nefiind una de concurenta. Acesta a aratat ca este vorba despre un monopol rezultat din lege care spune ca pe o suprafata, un sector, este un singur operator care se ocupa de colectarea deseurilor municipale ca sa nu apara dubii cine trebuie sa gestioneze cantitatea de gunoi. In mod ideal acesta ar trebui selectat prin licitatie, a mai spus presedintele autoritatii de concurenta, care a mentionat, de asemenea, ca la Sectorul 1 a fost ales prin licitatie. Daca contractul nu a fost respectat nu mai este treaba de concurenta ci de respectarea Legii contractelor, considera Bogdan Chiritoiu."Avem o companie care are contract cu municipalitatea si din varii motive nu isi respecta obligatia din contract. Este un subiect de Legea contractelor. Daca partile dintr-un contract nu se inteleg, avem instante care trebuie sa rezolve asta. Nu as vedea-o ca pe o problema de concurenta. Noi am spus mai demult, si ne-a luat ani buni in instanta ca sa castigam, am spus ca trebuie sa se realizeze licitatii, in speta la sectoarele 2, 3, 4 si 6. Ne-a luat aproape 10 ani sa castigam la Inalta Curte iar aceasta a spus acum vreo doi ani. La sectoarele alea inca nu s-au facut licitatii. Sectorul 5 sustinea ca isi gestioneaza singur lucrurile. La Sectorul 1 am spus ca trebuie redusa durata contractului si a fost redusa durata contractului si s-a mai introdus o etapa intermediara in care primaria poate sa spuna daca e multumita si vrea sa continue contractul", a explicat sursa citata.El a amintit, in context, ca Legea contractelor a fost imbunatatita, durata contractelor a fost redusa la 5 ani si numai in conditii exceptionale, daca este vorba de investitii foarte mari care trebuie recuperate, atunci se poate incheia un contract pe o durata mai mare.Pe de alta parte, Chiritoiu considera ca autoritatea care se ocupa de servicii comunale, ANRSC, ar trebui sa ofere modele de contracte.Contractul de la S1 a fost incheiat pe 25 de ani, in conditiile in care legea permitea pana in 49 de ani."La Primaria Sectorului 1 au avocati buni, se lauda ca au castigat toate procesele, si pot vedea ce clauze pot folosi in privinta companiei de salubritate. Compania de salubritate trebuie licentiata de ANRSC. Daca ANRSC spune: nu-ti faci bine treaba poate sa iti ridice licenta. Sunt anumite parghii. Ce am mai discutat cu primaria: ne-au intrebat daca faptul ca au un pret foarte mare nu este o problema de ajutor de stat. As vedea lucrurile impartite: daca vorbim de pretul rezultat din licitatie, a fost o licitatie, prezumam ca ala era, la vremea respectiva, pretul corect de piata indiferent cum a evoluat piata intre timp. Daca au aparut prestatii suplimentare care nu au fost licitate, nu erau initial in contract, cum inteleg ca ar fi unele, sau cele legate de pandemie, pentru asta da, se pune problema daca nu cumva pretul e excesiv. Ar trebui primaria sa faca o verificare sa vada cam cat se plateste pentru asa ceva, sa faca o comparatie si sa aiba grija sa nu plateasca mai mult decat se plateste de obicei", a mai spus Chiritoiu.