Romanii din strainatate se intorc acasa de Paste. Agentie de turism: biletele de avion in tara, mai scumpe ca cele din strainatate

Astfel, 56% dintre biletele de avion vandute cu date de calatorie in preajma Pastelui au ca destinatie Romania, potrivit datelor agentiei online de turism Vola.ro. Iar biletele de avion pentru Italia sau Marea Britanie sunt mai ieftine decat la cele pe rute interne din Romania."Diaspora se intoarce acasa, 56% dintre biletele de avion vandute de Vola.ro pentru perioada Pastelui au ca destinatie Romania. Dupa ce anul trecut Sarbatorile Pascale au aratat cu totul altfel fata de cum eram obisnuiti, anul acesta, pe fondul conditiilor mai relaxate de calatorie si exceptarii de la carantina a persoanelor vaccinate sau care au avut COVID in ultimele 90 de zile, romanii din Diaspora se intorc acasa chiar si din tari aflate pe lista galbena , cum ar fi Franta, Italia, Belgia sau Olanda, fapt confirmat si de catre specialistii Vola.ro care au anuntat ca mai mult de jumatate dintre biletele de avion vandute in luna aprilie cu perioada de calatorie saptamanile din preajma Pastelui au ca destinatie Romania", arata compania.Potrivit Vola.ro, data fiind cererea crescuta pentru destinatii cu o comunitate mare de romani , cum ar fi Italia sau Marea Britanie, adesea biletele de avion din sau spre aceste destinatii pot fi achizitionate cu preturi mai mici decat acelea platite pentru un zbor intern in Romania."Astfel, conform datelor furnizate de Vola.ro, romanii platesc, in medie, 81 de euro pentru un bilet cu plecare din Marea Britanie si destinatie Romania, in vreme ce pentru un zbor Romania-Marea Britanie, tariful mediu este chiar mai mic, anume 62 de euro. O situatie similara este si in cazul Romania-Italia, unde romanii achita, in medie, 65-70 de euro pentru calatorii spre sau dinspre Italia, prima tara europeana care a impus un lockdown anti-COVID-19", mai arata compania.In acelasi timp, pentru calatorii interne in Romania, tariful mediu al biletelor de avion este de 86 de euro per segment de zbor, pret ce ar putea fi pus pe seama taxelor aeroportuare ridicate si numarului inca redus de curse spre majoritatea oraselor mari din Romania."Destinatiile preferate de romani de Paste raman in mare parte neschimbate in ciuda faptului ca pandemia a lovit puternic in majoritatea tarilor din Europa, iar restrictiile de calatorie sunt inca in vigoare pentru multe dintre destinatiile de pe continent. Astfel, in topul destinatiilor externe spre care se indreapta romanii in acesta perioada regasim tari precum Marea Britanie, Spania, Germania, Franta sau Italia, la care se adauga si Emiratele Arabe Unite sau Turcia. Daca pe primele 5 locuri se afla tari cu o comunitate mare de romani, iar scopul calatoriilor spre acete destinatii este de a vizita rudele sau prietenii, in Dubai sau Turcia romanii merg mai degraba in vacante de relaxare la plaja. Pentru un bilet de avion cu destinatia Dubai, romanii platesc, in medie, 399 de euro, iar pentru Turcia mai putin de jumatate, 183 de euro", mai arata compania.Vizitele la rude, prieteni, cunostinte si eliberarea de stres sunt principalele motive de calatorie in 2021."Pe langa dorinta de a petrece sarbatorile alaturi de familie si prieteni dupa un an in care am fost cu totii nevoiti sa pastram distanta ori ne-am aflat in imposibilitatea de a calatori pentru a ii revedea pe cei dragi, cel mai important factor care ii convinge pe romani sa planifice o vacanta in aceasta perioada este nevoia de relaxare si eliberarea de stres", precizeaza reprezentantii companie.Conform specialistilor Vola.ro, atractivitatea ofertelor last-minute este un alt factor ce ii convinge pe romani sa calatoreasca, cele mai multe rezervari fiind efectuate cu mai putin de o luna inainte de check-in."Romanii sunt tot mai deschisi spre calatorii, chiar daca vorbim momentan despre o revenire treptata si spre destinatii apropiate ori cu temperaturi prietenoase, astfel incat sa poata petrece cat mai mult timp in aer liber. Totodata, se observa si o crestere a numarului de pasageri pe zboruri interne. Comparativ cu luna martie, in aprilie am vandut cu 23% mai multe bilete de avion spre destinatii interne, turistii nostri exprimandu-si preferinta pentru calatoriile cu avionul in defavoarea deplasarilor cu masina proprie sau cu trenul", a declarat Claudia Tocila, director de marketing la Vola.ro.