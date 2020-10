Ce efect are metroul din Drumul Taberei asupra pretului apartamentelor din zona

Preturile apartamentelor din Drumul Taberei vor creste

In luna septembrie, unii consultanti imobiliari nu au remarcat diferente de pret in cazul apartamentelor, care ar fi putut aparea dupa deschiderea magistralei de metrou Drumul Taberei."In Drumul Taberei au existat usoare cresteri de preturi, atunci cand proiectul magistralei a fost confirmat, inainte de inceperea lucrarilor propriu-zise. Odata cunoscute planurile, pozitionarile si accesul, vanzatorii au ajustat preturile evidentiind anticipat impactul pozitiv al acestuia. De asemenea, insasi magistrala de metrou a stimulat dezvoltari rezidentiale noi in zona, care in absenta acestuia, s-ar fi materializat mai greu", a explicat Flavius Pop, senior consultant Living Department in cadrul JLL Romania, companie care furnizeaza servicii imobiliare.Conform datelor de pe Storia.ro si OLX Imobiliare, preturile pentru apartamentele de vanzare in zona Drumul Taberei au crescut cu 13% in septembrie fata de luna august, de la 1.057 de euro pe metru patrat la 1.192 de euro pe metru patrat. Apartamentele de inchiriat inregistreaza si ele o usoara crestere de pret: sub 1% pentru apartamentele de doua camere si 8% pentru cele de trei camere.Reprezentantul JLL spune, insa, ca pretul mediu de vanzare pe metru patrat util pentru constructii noi in cartierul Drumul Taberei s-a mentinut in jurul valorilor de 1.150 - 1.200 de euro, iar anumite proiecte din acest cartier au inregistrat usoare cresteri de pret, ca urmare a unei evolutii favorabile a vanzarilor din ultimele trei luni.Specialistii in imobiliare se asteapta, insa, la o usoara crestere a preturilor apartamentelor din apropierea noilor statii de metrou din cartierul Drumul Taberei."Daca tinem cont specific, de imbunatatirea infrastructurii, putem afirma ca apartamentele din imediata vecinatate a statiilor de metrou se vor aprecia usor, insa evolutia pietei rezidentiale este influentata de mai multi factori, precum contextul economic, puterea de cumpararea sau raportul dintre cerere si oferta. In concluzie, impactul deschiderii magistralei nu va fi unul major. Acesta s-a simtit mai puternic la debutul lucrarilor de constructie. In ceea ce priveste chiriile in aceasta zona, acestea au scazut usor, influentate atat de efectele pandemiei, dar mai ales de sezonalitate", a adaugat Pop.Expertii in imobiliare din OLX Group se asteapta si ei la usoare cresteri de pret si un interes mai mare din partea cumparatorilor."Ne asteptam la usoare cresteri de pret de la luna la luna si la un interes crescut din partea cumparatorilor si a chiriasilor pentru aceasta zona. Odata cu pandemia, vedem un trend descrescator in ceea ce priveste preturile chiriilor la nivel national, dar trendul este contracarat in zona Drumul Taberei de deschiderea noii statii de metrou, care a facut zona mai atractiva. Asadar, ne asteptam la usoare cresteri de pret atat pe segmentul apartamentelor de vanzare, cat si pe cel al apartamentelor de inchiriat", spune Mihai Sava, Real Estate Business Manager al OLX Group.In luna septembrie, pretul mediu pentru o garsoniera de vanzare in cartierul Drumul Taberei a fost de 43.000 de euro, un apartament cu doua camere costa 60.000 de euro, unul de trei camere, 73.000 de euro. Garsonierele de inchiriat publicate pe site-urile de anunturi au un pret mediu de 264 de euro, apartamentele de doua camere - 333 de euro, iar cele de trei camere - 387 de euro.Magistrala M5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv statia si Depoul Valea Ialomitei, a fost deschisa pe 15 septembrie. Aceasta este finantata din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de stat. Valoarea proiectului aprobat este de aproape 3,224 miliarde de lei. Contractul a fost atribuit asocierii Astaldi (Italia), FCC (Spania), Delta ACM si AB Construct.Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala a ajuns la 78 de kilometri de retea si la 63 de statii de metrou. Magistrala 5 este compusa din trei sectiuni: Eroilor - Raul Doamnei, Eroilor - Iancului, respectiv Iancului - Pantelimon.