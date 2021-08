Cât mai costă angajarea unei menajere pentru curățenie: "De când cu pandemia vine cu mașina personală"

De multe ori apar diferențe când vine vorba și de călcat haine sau gătit.Astfel, o menajeră cere pentru un apartament de camere 150 de lei, dar fără să calce, în timp ce o alta, pentru același număr de camere, solicită 650 lei doar pentru curățenie de întreținere, fără călcat sau spălat geamuri, după cum răspund oamenii la o întrebare de pe grupul Nu mai port, de pe Facebook "Cât plătiți voi pentru curățenie de întreținere și călcat? Vă rog să specificați și numărul de camere și dacș se deplaseazș în afara Bucureștiului, să-mi fac o idee. Caut pe cineva să vină o dată pe săptămână și văd diferite prețuri", este întrebarea care a adunat zeci de răspunsuri:"150 de lei, apartament două camere: dar curățenie cu simț de răspundere de fiecare dată, șters mobila la bucătărie, faianța în baie, dat paturile la o parte + 25 de lei ora de călcat.""Eu plătesc la "normă", gen: 2 lei/ haină, indiferent ca e un maieu sau o rochie. Nu o pun să calce pantaloni de costum (merg la curățătorie) sau chestii foarte fine (de teamă să nu mi le strice.""Eu dau 150 lei pentru un apartament cu 3 camere și două băi (89 mp), fără călcat sau spălat rufe (zona sector 6, Militari). Vine la mine de vreo 4 ani, la fiecare două săptămâni.""Eu în Sibiu, dar 50 lei pentru două ore, vine o dată pe săptămână și face ce îi zic eu în cele două ore, deci 200 lei pentru 8h.""Eu dau toate hainele la călcat la curățătorie. Vin ei și le ridică și le aduc apoi călcate impecabil. La curățenie vine o doamnă o dată pe săptămână și dau 100 lei (2 camere).""175 ron 3 dormitoare, living, bucătărie și două băi și terasă. Dădeam 150 ron însă de când cu pandemia vine cu mașina personală și am adăugat transport, întrucât vine în Chiajna. Stă cam 7h-7.5h și nu calcă. E drept că nu cred că după 7-8h de șmotru ar mai putea avea energie și pentru călcat, așa că nu am insistat cu călcatul.""Pot recomanda eu pe cineva de care sunt super multumita, dar ia 200 lei pentru 3 camere, 150 lei 2 camere.""175 pe zi, 8 ore pentru o casă cu 3 dormitoare, birou, două sufragerii, două băi mari, bucătprie, 280 m 2. Călcat și curățenie.""Eu dau 150 lei (curățenie +călcat) pentru un apartament cu 3 camere și două băi. Însă în dormitoare de obicei doar aspirator + mop. Geamurile, dezghețat frigider și trebuie de-astea mai grele le face prin rotație, nu frecvent. Stă cam 6-7 ore.""Mama mea ia 150 /200 din câte știu, în funcție de mărimea apartamentului/casei.""Eu dau 150 pe ședință, în București, 4 camere, 2 băi, 130 mp. Vine la 2 săptămâni. Nu calcă, dar s-a oferit. Spală geamuri, perdele, frigider și cuptor, periodic, nu mereu. Spală mereu așternuturi și prosoape. Stă vreo 4 ore, am o casă ușor de făcut curat în ea (toată mobila e din perete în perete, pe podea, fără multe chestii, fără covoare). Ea ne-a cerut 100 de lei acum 7 ani când eram doar cu juma de casă făcută, restul la gri, era mai puțin ca spațiu, dar mult praf de la partea neterminată. Ne-am autosesizat când am terminat și etajul 2. Am păstrat-o și nu am schimbat prețul cât a fost însărcinată și nu putea face de toate (nici nu i-am permis), am și așteptat-o până a vrut să revină după ce a născut (cam 1 an).""Eu dau 100 pe săptămână, 3 camere cu 2 băi, dar știu că e puțin, comparativ cu ce am mai auzit. Noi suntem în Bragadiru și ea stă în apropiere, e ok pentru amândouă.""Eu am hotărât să îmi fac singură de acum 2 ani, când m-a lăsat baltă o doamnă. La început a fost ok, mai ales că după 6 luni de șmotru săptămânal m-am "recompensat" cu o geanta Michael Kors pe care altfel aș fi considerat-o prea scumpă (am calculat câți bani aș fi dat pentru curățenie și mi-am dat seama că o merit). În ultima vreme, însă, aproape în fiecare sâmbătă îmi promit că voi căuta din nou pe cineva. Bugetul disponibil este de 200 lei / săptămână""150 de lei casă cu 3 dormitoare, mansardă + living cu bucătărie și 4 bai + terasă micuță. Vine săptămânal la curățenie + călcat. Stă de la 8 la 2.30.""200 lei casă cu 4 dormitoare. Șters geamuri, praf, schimbat lenjeriile, aspirat și mop, nu calcă.""Eu am avut o doamnă care a plecat (s-a angajat full time) era minunată și plăteam 150 de lei, acum vine o altă doamnă la noi, tot 150 de lei plătesc, dar nu se compară, am sunat într-o zi pe cinev, în urma unei recomandări și spunea că pretul ei este 300-400 de lei pentru 3 camere, mi s-a părut mult.""Ultima dată când am sunat eu pentru 3 camere, sub 250 nu găsisem nimic și trebuia să mă mișc eu după programul ei, nu ea după al meu.""Eu dau 200 la 4 camere, 2 băi și o bucătărie. Dar am 2 copii și 2 pisoi.""Noi dăm 350 de lei pentru un apartament cu 4 camere, două băi și două balcoane. Șters geamuri (sunt fff multe), praf, schimbat lenjeriile, aspirat și mop, nu calcă.Și 400 când face curat înainte de Sărbători, să le ia ceva dulce copiilor.""150 lei, 3 camere. Bucureștii Noi""100 lei / ședință de 3 ori pe săptămână, e casă cu 3 dormitoare și 3 copii, zona Fundeni, avantajul este că stă pe strada vecină.""Eu găsisem chiar și 650 lei pentru 4 camere și doar întreținere, fără călcat sau spălat geamuri.""Eu dau 200 lei, o dată la 2 săptămâni, stă de la 8 dimineața până pe la 15, dar nu calcă. Corbeanca, casa de 130 mp cu 3 băi, 3 dormitoare.""150 ron, 3 camere, două băi. Fără călcat! Sunt foarte mulțumită de aproximativ 10 ani. Nu aș plăti mai mult! Pentru curățenie generală am plătit 1000 on la o firmă și nu au făcut nimic special, nici măcar factură nu au oferit.""150 lei, 70 mp cu 2 băi, Pipera"."Eu plătesc 200 de lei, vine săptămânal, casă cu 4 camere, spălat, fără călcat, Buftea.""150 de lei, 4 camere, dar fără călcat, că noi nu calcam nimic, curățenie săptămânal. Nu ținem cont de ore, pune o mașină la spălat, strânge rufele dacî sunt la uscat și le pune pe celelalte." Eu plătesc 200 RON pentru curățenie o dată la 2 săptămâni pentru 3 camere pe Turda-1 Mai.""Eu dau 125 lei pentru un apartament cu 2 camere , o baie, 55 mp utili. Stă cam 5 ore. Așa a și făcut prețul: 25 lei/h. Îmi și calcă în banii ăștia. Nu bagă la spălat, doar îmi scoate lenjeria pe care o bag eu când vine. M-a anunțat că urmează o creștere.""Eu dau 160 sau 25 de lei pe oră. Apartamentul are 3 camere și 2 bai. Frigiderul, cuptorul, geamurile le face prin rotație".