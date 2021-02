Preturile mondiale la alimente au continuat sa creasca in ianuarie, pentru a opta luna consecutiv. Lactatele si cerealele s-au scumpit

Preturile cerealelor au crescut cu 7% in ianuarie

Lactatele s-au scumpit

FAO publica lunar propriul sau Food Price Index, care masoara modificarile de preturi inregistrate la un cos de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne si zahar. In ianuarie, acest indice a crescut pana la 113,3 puncte, de la o valoare de 108,6 puncte in decembrie (o cifra revizuita usor in sus fata de valoarea initiala de 107,5 puncte). Recoltele de cereale pe plan global raman in grafic pentru a atinge un nivel anual record in 2020, a informat FAO, avertizand asupra scaderii semnificative a stocurilor si a cererii de import neasteptat de mari din China.In ianuarie, preturile la cereale au inregistrat o crestere cu 7,1%, dupa ce pretul porumbului pe pietele internationale a urcat cu 11,2%, datorita achizitiilor semnificative din China si a productiei mai scazute in SUA.Pretul graului a urcat cu 6,8% in ianuarie, datorita cererii globale solide si a majorarii taxei la exporturile de grau rusesc, anuntata de oficialii de la Moscova, a informat FAO.Luna trecuta, pretul zaharului a crescut cu 8,1% , iar pretul uleiurilor vegetale a urcat cu 5,8%, la cel mai ridicat nivel din mai 2012, in urma productiei mai scazute de ulei de palmier in Indonezia si Malaezia.Preturile la lactate au urcat cu 1,6% in ianuarie, iar pretul carnii cu 1%, in urma majorarii importurilor de carne de pasare din Brazilia, dupa ce gripa aviara a afectat exporturile din unele state europene.Conform noilor estimari ale FAO, productia mondiala de cereale in 2020 va fi de 2,744 miliarde tone, fata de 2,742 miliarde tone cat estima anterior.