Premiera in aviatia romaneasca: Blue Air a intrat in posesia primei aeronave Boeing 737-8 MAX

Aeronava Boeing 737-8 MAX, cu numarul YR-MXA, este prima de acest tip care opereaza zboruri comerciale in Romania si, potrivit directorului general al companiei, Oana Petrescu, este primul dintr-o serie de zece aparate care vor intra in flota Blue Air pana la sfarsitul anului viitor.Aeronava YR-MXA este prima aeronava de acest tip care opereaza in flota unei companii aeriene din estul Europei. Aceasta aeronava stabileste noi standarde in ceea ce priveste eficienta si performanta consumului de combustibil, marindu-si autonomia cu pana la 19%.737 MAX este mai silentios, mai prietenos cu mediul si mai eficient si asigura o reducere cu 16% a emisiilor de carbon si a consumului de combustibil, iar nivelul de zgomot este redus cu 40% comparativ cu 737 NG (New Generation).Performanta economiei de combustibil realizate de 737 MAX este noul motor CFM LEAP-1B, conceput pentru rigorile operarii aeronavelor cu un singur culoar si creat special pentru 737 MAX.