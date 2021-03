Programul RABLA: cu cat vor fi majorate prima de casare si ecobonusul pentru masini hibrid si GPL

CITESTE SI:

"Anul acesta vom modifica prima de casare din program si. Aproximativ 1.500 de euro va fi prima de casare care se va plati acelor persoane care predau o masina inmatriculata, se caseaza masina, se radiaza masina si astfel se scot din circulatie masinile vechi, poluatoare si sunt cumparate masini noi.Tot in cadrul programului RABLA clasic avem doua ecobonusuri care vin in completarea primei de casare si vin in sprijinul acelor achzitii prin care se cumpara masini hibrid., iar in cazul ecobonusului GPL, emisii sub 96 grame dioxid de carbon, ecobonusul se majoreaza de la 1.000 de lei la 1.500 de lei.Putem ajunge la o suma maxima care poate fi primita de o persoana fizica de 2.250 de euro daca se cumuleaza prima de casare cu ecobonusul.", a declarat ministrul Mediului, citat de digi24.ro Tanczos sustine ca va fi majorat si bugetul total al programului RABLA, astfel incat sa poate fi achizitionate mai multe masini noi.In ceea ce priveste programul RABLA Plus , pentru achizitia de masini full electric sau plug-in, conditiile raman aceleasi ca in anii anteriori, insa creste bugetul acestui program.