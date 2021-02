UPDATE O asistenta din Targu Jiu a incurcat dozele de vaccin. Pacient imunizat la rapel cu Moderna, in loc de Pfizer

Cimitetul National de Coorodonare a Vaccinarii a transmis o precizare in legatura cu cazul de la Targu Jiu:Din datele transmise de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Gorj reiese faptul ca, in cursul zilei de astazi, un barbat s-a prezentat la un centru de vaccinare din cadrul Stadionului Municipal Targu Jiu, in vederea primirii celei de-a doua doze de vaccin Pfizer.Dupa completarea chestionarului de triaj, persoana s-a deplasat in sala de asteptare prevaccinare, spre cabinetul medical. Din declaratiile personalului vaccinator, la momentul respectiv, s-ar fi creat o confuzie in ceea ce priveste tipul de vaccin ce trebuia administrat la doza de rapel, pacientul intrand in cabinetul destinat vaccinarii cu Moderna.Mentionam ca la nivelul centrului exista doua fluxuri separate de vaccinare semnalate corespunzator, atat pentru Pfizer, cat si pentru Moderna. Precizam ca dupa vaccinare, barbatul a ramas in atenta monitorizare a personalului medical, nu a manifestat reactii adverse, iar in acest moment se afla la domiciliu, fara ca starea de sanatate sa-i fie afectata.Prima doza administrata pacientului a fost de la Pfizer, iar marti, la rapel, i-a fost administrata o doza de la Moderna.Directorul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Gorj, Narcis Stoian, a declarat ca un barbat si sotia lui s-au prezentat, marti, la centrul de vaccinare amenajat in cadrul Stadionului Municipal din Targu Jiu, unde erau programati pentru doza de rapel cu vaccinul Pfizer.Cei doi au facut triajul epidemiologic, apoi au fost indrumati catre punctul de vaccinare. Femeia a intrat in cabinetul unde se facea vaccinul Pfizer, iar barbatul a intrat intr-un cabinet alaturat, pe care scrie Moderna.Directorul DSP Gorj a afirmat ca asistenta care l-a vaccinat l-a intrebat daca se afla la prima doza de vaccin, lucru pe care barbatul l-a confirmat. Ulterior, dupa ce a fost imunizat, el a primit adeverinta de vaccinare si a observat ca acolo scria ca fusese vaccinat cu Moderna.Autoritatile din Gorj fac cercetari pentru a lamuri imprejurarile exacte in care s-a petrecut aceasta situatie.Personalul a sesizat eroarea atunci cand a facut stocul de doze si a observat lipsa unui vaccin Moderna. Pacientul este monitorizat de medicul de familie si starea sa de sanatate este buna.