BREAKING Primul pacient roman infectat cu noua tulpina de coronavirus din Marea Britanie: o femeie din Giurgiu

S-a prezentat la camera de garda de la Matei Bals

Vaccinul, eficient impotriva noii tulpini de COVID-19

"Pacienta in varsta de 27 ani este in stare clinica foarte buna, se afla in izolare la domiciliu, supravegheata de medicul de familie conform metodologiei in vigoare", transmite Ministerul Sanatatii.Directia de Sanatate Publica Giurgiu face o ancheta epidemiologica in acest moment dat fiind faptul ca femeia nu stie exact de unde s-a infectat cu noua tulpina de COVID-19."Tanara s-a prezentat la spitalul nostru in data de 3, cu simptome minime. Daca informatiile pe care ni le-a furnizat pacienta sunt adevarate, inseamna ca virusul circula deja in Romania. Si e mult mai contagios. Ne putem astepta la o crestere a numarului de cazuri", a declarat si medicul Catalin Apostolescu, purtatorul de cuvant al Institutului Matei Bals din Capitala.In acest context, Ministerul Sanatatii transmite ca este necesara respectarea masurilor de protectie. "Avand in vedere contagiozitatea mai mare a acestei tulpini, in paralel cu Campania nationala de vaccinare, masurile de protectie raman la fel de importante: purtarea corecta a mastii de protectie, evitarea aglomeratiilor, distantarea sociala si igiena mainilor. Doar astfel salvam vieti si ne putem proteja", transmite institutia.Pe de alta parte, compania germana BioNTech a anuntat vineri vaccinul sau impotriva coronavirusului, dezvoltat impreuna cu Pfizer, actioneaza si impotriva tulpinii de coronavirus descoperite in Marea Britanie si Africa de Sud.Testele efectuate in vitro au aratat ca "anticorpii persoanelor care au facut vaccinul Pfizer-BioNTech impotriva COVID-19 neutralizeaza efectiv SARS-CoV-2 cu o mutatie cheie care se gaseste si in doua tulpini extrem de transmisibile", potrivit comunicatului.Studiul a fost facut impreuna cu Facultatea de Medicina a Universitatii din Texas (UTMB), in conditiile in care au fost raportate mutatii multiple la nivelul glicoproteinele S, care sunt tinte cheie ale anticorpilor generati de vaccin."Desi aceste doua variante cu raspandire rapida sunt diferite, ambele au mutatia N501Y, care ajuta proteina spike a virusului sa se lege de celulele corpului uman", a mai precizat BioNTech.