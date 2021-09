Primarul care a renunțat la mandat pentru un post la Curtea de Conturi. "Nu o să am funcție de conducere"

Unul dintre cei mai cunoscuți primari din județul Buzău, Marian Relu Mușat, în vârstă de 50 de ani, a decis să renunțe la statutul de ales în slujba cetățenilor, după 21 de ani în care a cunoscut satisfacțiile și neplăcerile muncii de primar.

Marian Mușat a fost ales primar al comunei Valea Salciei în anul 2000 iar de atunci nu a mai părăsit postul de edil, anul trecut, la alegerile locale, trecându-și în palmares ce-l de-al șaselea mandat în fruntea comunei.

În trei dintre mandate nu a avut nici măcar contracandidat, semn că localnicii au fost mulțumiți de activitatea sa, chiar dacă în decursul timpului a schimbat haina de liberal cu cea de social democrat.

În urmă cu câteva săptămâni, primarul Mușat a decis să facă o schimbare în viața sa. S-a înscris la un concurs, în Vrancea, pentru postul de inspector la Camera de Conturi, iar șansa i-a surâs, deși au fost mai mulți candidați pe locul respectiv. Astfel că a avut de ales dacă își continuă munca în administrație și postul de funcționar.

"Jumătate din viața mea am fost primar"

„Jumătate din viața mea am fost primar. Mi-am dat seama la 50 de ani că nu e bine să faci același lucru, trebuie să fac altceva. La Curtea de Conturi sunt la Vrancea, nu o să am funcție de conducere, funcția e dată de plen. Familia mea e la Vrancea, copil, tot, am făcut naveta jumătate din viață. De aceea am ales să fac asta. Am dat concurs și am luat”, spune primarul Marian Mușat.

De altfel, într-o postare pe pagina de Facebook a Primăriei Valea Salciei edilul a transmis un mesaj de rămas bun pentru locuitorii comunei pe care a condus-o 21 de ani, el cerându-și iertare pentru unele neîndepliniri.

„Au trecut mulţi ani, în care v-am simţit lângă mine. Acest lucru m-a făcut să fac tot ce se poate ca să creez condiţii cât mai bune pentru cei care locuiesc sau vin în Valea Salciei . Mi-aş fi dorit să pot mai mult. Acolo unde am greşit, vă rog să mă iertaţi. Mi-a plăcut să fiu aproape de copii, de tinerii care mi-au fost elevi şi acum au ei copii, de părinţii lor, peste care timpul şi-a pus amprenta înţelepciunii. Acum comuna noastră se află printre cele mai frumoase localităţi. Dacă unii n-o văd aşa, noi o vedem, că locuim în ea. Angajaţii Primăriei singuri nu pot să o ţină curată dacă nu ne implicam fiecare din noi”, spune, printre altele, Marian Mușat.

Prin retragerea sa, comuna va fi condusă de viceprimar, însă Mușat îi sfătuiește pe localnici să-l selecteze bine pe urmașul său.

Urmează ca Guvernul să stabilească un calendar pentru noi alegeri în comună, dar alegeri vor fi și la Asociația Comunelor din Buzău, unde Marian Mușat era președinte.

În noua funcție de la Camera de Conturi, el avea un salariu mult mai mare, în jurul valorii de 10.000 de lei net, dar mai ales va beneficia peste ani de pensie de serviciu la fel ca în cazul judecătorilor.

Ads