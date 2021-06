Primarul Capitalei, despre starea drumurilor: Undeva in doua luni o sa fim bine cu remedierea gropilor din asfalt

Intrebat miercuri, intr-o conferinta e presa, ce sume sunt alocate pentru repararea strazilor, Nicusor Dan a explicat ca bugetul pentru ceea ce inseamna interventii la gropi , marcaje si semafoare aprobat de Consiliul General este de 20 de milioane lei.Conform edilului, aproximativ 7 milioane de lei din acesti bani sunt datorii neplatite din anul precedent. Pe semafoare , activitatea de mentenanta, nu de investitii noi, a continuat in limite rezonabile in aceasta perioada. Pe marcaje o sa incepem putin mai tarziu, dar intr-un interval de doua lui aproximativ, pe gropi, la fel, imediat ce asfaltul este uscat suntem gata sa intervenim si in 2 luni si pe ceea ce inseamna strazi care sunt in administrarea municipalitatii o sa rezolvam problema gropilor. (...) Imediat ce contractul este semnat, imediat ce vremea ne permite, o sa vedeti ca o sa incepem sa actionam pe segmentul asta. Undeva in doua luni eu estimez ca o sa fim bine nu remedierea gropilor din asfalt", a afirmat Nicusor Dan.