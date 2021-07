Primarul Constantei, despre largirea plajelor: "Nu trebuie sa fim carcotasi"

Acesta a subliniat ca proiectul a fost gandit in urma cu ani de zile si este administrat de Ministerul Mediului. "Revin si spun, sistemul este dinamic, marea se va aseza in timp", a declarat edilul la "Special B1" , sambata, 10 iulie."E dificil pentru mine sa explic cum a fost gandit proiectul acum cativa ani de zile, care proiect este administrat de Ministerul Mediului prin Apele Romane, eu fiind la Primaria Constanta, insa ce pot sa va spun este urmatorul lucru. Acesta este un proiect pentru urmatorii 50 de ani.Acum noua, intr-adevar, ni se pare ca plaja este lata , probabil ca e o certitudine ca atunci cand intram in apa se adanceste brusc, deci panta este mare, insa sistemul acesta mare-nisip este unul dinamic. Iarna, de exemplu, plaja se scurteaza pentru ca apar furtunile si vantul puternic impinge apa spre tarm. Pe de alta parte, Dunarea varsa in permanenta aluviuni in Marea Neagra. Curentul predominant in Marea Neagra, pe coasta aceasta vestica unde suntem situati noi, este de la nord, la sud. Revin si spun, sistemul este dinamic, marea se va aseza in timp, asta este ceea ce vedem noi acum", a spus primarul Constantei.Vergil Chitac a povestit ca, pe vremea cand erau copil, plajele din zona Mamaia Nord aveau dimensiuni asemanatoare cu cele de astazi: "Nu trebuie sa fim asa carcotasi"."Daca ma intrebati pe mine, va spun ca nu e posibil asa ceva, e o teorie a conspiratiei, care n-are niciun fundament. Pai unde sa se faca blocurile, pe plaja? Nu se poate pentru ca este impotriva legii"."Este adevarat ca daca stai la o terasa acum, pe faleza, marea ti se pare prea departe - sigur, in comparatie cu ceea ce a fost. Am citit ca se spune ca investitorii au fost mutati mai in spate, e un fel de a se autovictimiza, ca nu este adevarat. Ei au avut niste contracte de inchiriere a plajelor si contractele trebuie sa respecte vechile amplasamente pentru ca legal nu s-a putut altfel. Plaja inca nu s-a receptionat, vorbim de 70 de hectare de plaja ce se adauga la teritoriul national si, conform legii, trebuie receptionata de la constructor. Dupa ce se va receptiona, este clar ca va trebui cadastrata si dupa aceea trebuie inregistrata la Oficiul de Cadastru, trebuie intabulata. Abia dupa ce se fac toate operatiunile acestea, care sunt consumatoare de timp, se vor putea regandi contractele comerciale, care, din cate stiu, expira anul acesta si anul viitor pentru toti cei care au inchiriat plajele de la Apele Romane Dobrogea Litoral, si bineinteles ca vor fi noi licitatii si se vor acorda sectoarele de plaja in toata plenitudinea lor", a mai precizat primarul Vergil Chitac, la B1 TV.