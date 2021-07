Program pentru amenajarea curtilor blocurilor: Se pun la dispozitie un voucher de 2500 de lei, proiect, plante si unelte. Care sunt conditiile

"Acesta este unul dintre cele mai importante mesaje pe care le-am dat pana acum. Va rog mult, dati mai departe, este important sa ajunga la cat mai multe asociatii de proprietari!De astazi va puteti inscrie in programul de revitalizare a curtii blocului.Cei care se vor inscrie in program vor beneficia de:* Amenajarea peisagistica a gradinii blocului, pe baza unei schite/proiect individual realizat de catre peisagisti;* 2.500 lei pe an (in functie de suprafata de spatiu verde aferenta blocului) pentru plata apei folosita la udatul spatiului verde si un furtun lung;* Arbori, arbusti, trandafiri, flori, gazon (materialele dendro-floricole necesare lucrarilor de intretinere spatii verzi aferente blocurilor de locuinte);* Un voucher de 1.200 de lei pentru unelte: masina de tuns iarba (voucher), 2 lopeti, 1 cazma, 3 greble, 10 perechi de manusi, 2 foarfece pentru toaletare gard viu, 2 maturi stradale, saci de plastic;* Mobilier urban, la cerere: Banci, Mese, Cosuri pentru gunoiAsociatiile de proprietari vor beneficia de Ghid de informare si intretinere al amplasamentului, consultanta punctuala, la cerere la un numar de telefon permanent si de un program de formare de cca. 4 ore.In schimb, asociatiile de proprietari vor trebui sa isi asume (printr-un proces verbal de predare-primire) intretinerea gradinii blocului timp de patru ani. Pe scurt, trebuie sa taie iarba, sa stranga materialul vegetal rezultat si sa sune la ADP sa vina sa il ia, sa ude gazonul si copacii si mai ales gardul viu si sa MENTINA CURATENIA!Altfel, asociatia va trebui sa returneze banii investiti. Costul pentru amenajarea unei gradini de dimensiuni medii este undeva la intre 35.000 si 40.000 de lei.Inscrierea se va face on-line (e-mail/aplicatie anuntam din timp) iar cererile vor fi solutionate in functie de: blocul nu urmeaza sa fie reabilitat in urmatorii 3 ani (eliminatoriu);- acordul asociatiei de proprietari (tabel nominal cu semnaturi de la proprietari/locatari 50+1 din totalul apartamentelor) (eliminatoriu);- ordinea inscrierii;- se renunta la gardul metalic daca peisagistul considera oportuna inlocuirea acestuia cu gard viu sau alte elemente separatorii.Dati mai departe ca sa se stie! Succesul acestui program depinde de cat de multi oameni se vor inscrie.Va puteti inscrie apasand aici: https://www.primarie6.ro/revitalizare-spatii-verzi/", isi incheie Ciucu postarea.