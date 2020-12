Primaria Brasov vrea sa redeschida cresele din 9 decembrie

In prezent, propunerea de redeschidere a acestora incepand cu data de 9 decembrie, este in dezbaterea CLSU, dupa ce, in prealabil, a obtinut acordul Grupului de suport tehnic pentru asistenta medicala de urgenta in caz de epidemii."In urma unei discutii pe care am avut-o cu reprezentantii Serviciului de Administrare Crese, cu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta si cu Directia de Asistenta Sociala si avand in vedere trendul descrescator al ratei de incidenta, precum si faptul ca am reusit sa gestionam testarea in masa a angajatilor cu testarea rapida antigen, am luat decizia de a propune Comitetului Local de Situatii de Urgenta redeschiderea creselor. Acest lucru se va intampla de miercuri, cand parintii vor putea aduce copiii la crese, pentru ca, de luni, vom testa in masa toti angajatii creselor si vom face dezinfectia spatiilor", a declarat, conform unei informari transmisa de Biroul de presa al Primariei, viceprimarul Flavia Boghiu.Potrivit acesteia, dupa inceperea activitatii, in cazul in care sunt angajati care au simptome specifice infectiei cu COVID-19, acestia vor fi izolati si li se va face testarea antigen.Pe toata perioada activitatii, angajatii vor purta masti de protectie, indiferent daca intra sau nu in contact direct cu copiii.In prezent, un numar de 514 copii sunt inscrisi la cresele din Brasov.